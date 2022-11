Tras trágico choque, querido músico pierde el brazo; habla sobre cómo logró recuperarse

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- Un querido músico terminó por perder su brazo durante un trágico choque automovilístico, a raíz de ello, el artista sufrió una terrible depresión que lo hizo sentir "derrotado", años después de este lamentable hecho, la celebridad logró rehacer su vida; se casó y ahora ha vuelto a tocar la batería como lo llegó a hacer durante sus años de juventud, ¿quieres saber de quién se trata? Entonces no dejes de leer.

El mes de diciembre de 1984 fue el más difícil que en la vida de Rick Allen, el baterista de la anda británica Def Leppar, quien en aquel entonces tenía 21 años. De acuerdo con algunos informes, aquella noche, el músico se encontraba intentando rebasar a otro auto en una autopista de alta velocidad; sin embargo, perdió el control de su Corvette, lo que provocó que saliera disparado por el techo descapotable de su carro.

Rick Allen revela que cayó en una gran depresión tras perder el brazo

Por otro lado, su brazo se desprendió de su cuerpo, porque éste se quedó atorado en el cinturón de seguridad. En primera instancia, parecía que había una esperanza para Rick, debido a que los médicos le indicaron que podrían volver a unir su extremidad a su cuerpo, pero lamentablemente esto no pudo ser así, porque una vez que realizaron la intervención, comenzó a desarrollarse una infección, misma que imposibilitó cualquier posibilidad de que el baterista pudiese recuperar su brazo.

Según información brindada por el integrante de Def Leppard, tras recibir la dura noticia, el famoso entró una terrible depresión, esto es debido a que se sentía "derrotado" e incómodo consigo mismo: "Realmente no quería estar aquí y me sentía muy derrotado", si bien, esta historia pudo haber tenido un final oscuro, en un giro del destino, Allen logró recuperarse y contrajo nupcias con la cantante Lauren Monroe, con quien tiene preparada una gira y un show para este 9 de noviembre.

Rick Allen narra que superó su depresión gracias a su familia

Rick declaró que pudo salir adelante gracias a sus compañeros, fans y su familia, quienes lo animaron a continuar con su vida, incluso volvió a tocar la batería gracias a unas percusiones electrónicas hechas especialmente para él, con ellas no necesita utilizar ambos brazos para producir sus explosivas melodías: "Llegué a un punto en el que me di cuenta de que podía hacer esto... No fue hasta después que descubrí el poder del espíritu humano y eso es lo que realmente me impulsó a donde estoy ahora", declaró el famoso.

