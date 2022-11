Tras traición a ejecutivos, Galilea Montijo sale del clóset y anuncia en 'Hoy' despido de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La conductora Galilea Montijo nuevamente causa polémica por sus declaraciones en pleno programa Hoy. Este lunes 7 de noviembre, la tapatía habló sobre su despido de famoso programa de Televisa y además protagonizó candente momento con su compañera en el matutino, Andrea Legarreta, tras salir de clóset hace unos meses como "heteroflexible", pese a que tiene 11 años casada con su esposo Fernando Reina.

Y es que primero este viernes, Galilea puso en una posición muy incómoda a Legarreta al acercarse a ella para querer recrear una escena de la película La dama y el vagabundo luego de que Maluma les mandara unos hotdogs al foro para desayunar. Aunque la esposa de Erik Rubín no paraba de reír, Gali se acercó a ella diciéndole: "Tú de un lado y yo del otro (...) así mira, muerde, anímate", le insistía mientras Andrea solo le decía: "¡Galilea Montijo!", hasta que la tapatía le empujó la cabeza y hasta intentó besarla, aunque todo en tono de broma.

Captura de pantalla del programa 'Hoy'

Luego, ese lunes 7 de noviembre, después de hablar de las dos celebridades que fueron desenmascaradas este domingo en ¿Quién es la máscara? donde Gali es investigadora, recordaron cuando uno de los personajes, 'Kid Bengala', invitó a Galilea al escenario para sacarle brillo a la pista. "¿Te puedo quebrar?", le preguntó el enmascarado que todos piensan sería el conductor Paul Stanley. Ya en el foro, conductores querían descubrir si en verdad es Paul.

"¿Y tú quién eres Paul? Tú eres el tigre, Kid Bengala", le insistían Arath de la Torre, Andrea Legarreta y 'El Negro' Araiza, aunque Stanley no decía nada y solo cantaba. En ese momento, Galilea reveló que estuvo a punto de ser despedida del programa por haber traicionado las reglas impuestas por parte de ejecutivos de la empresa. "Ayer a 'Kid Bengala' que le estaba viendo a través del hocico a ver quién era", reveló Gali, a lo que Raúl Araiza le dice regañándola: "Casi le tiras la cabeza".

Ante esto, ella responde asustada: "¡Cállate! Por eso me asusté, porque le digo: 'ay, ya dime' y se le mueve la cabeza y yo... 'ay, me van a correr, ay me van a correr', pero traen máscara abajo también", explicó, asegurando que estuvo a nada de quedarse sin trabajo. Cabe recordar que la confesión viene en medio de especulaciones de que Galilea podría abandonar Televisa por Univisión, que le habrían dado un ultimátum y hasta que no querría estar ya en Netas Divinas, como reportó Álex Kaffie hace unos días, aunque nada ha sido confirmado.

