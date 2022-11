TV Azteca: Se comen vivo a Gavito y lo tunden con memes tras polémica en 'MasterChef Celebrity'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta las redes sociales se llenaron de memes tras la transmisión del nuevo capítulo de MasterChef Celebrity México, sobre todo porque la actitud que tomó Arturo López Gavito con el resto de sus compañeros no fue del agrado del público de TV Azteca. Los internautas se comieron vivo al conocido 'Juez de Hierro' y no han parado de lanzar contundentes críticas en su contra.

Gavito desata los memes por actitud de villano

Al inicio de la competencia el miembro del jurado de La Academia de inmediato logró cautivar a miles de televidentes pues mostró una simpatía que nunca más había dejado ver mientras estaba dando sus críticas en el reality de la empresa del Ajusco. Incluso en uno de los primeros episodios Gavito lloró al conmoverse luego de la preparación de un platillo que le salió perfecto y fue ovacionado por los jueces Betty Vázquez, Pablo Albuerne y José Ramón Castillo.

Sin embargo, en el episodio que se transmitió la noche de ayer domingo 6 de noviembre Arturo tomó una actitud bastante "pesada" con el resto de los concursantes e incluso los internautas señalaron que superó la mala actitud que había estado teniendo la actriz española Karla Sofía Gascón semanas atrás. Y es que a lo largo de toda la gala el productor de 54 años no dejó de emitir comentarios negativos y tirar "mala vibra", lo cual fue del desagrado de sus seguidores.

En el primer reto en el cual estaban en equipos, a López Gavito le molestó demasiado que sus contrincantes (Ricardo Peralta, Mauricio Mancera, Alejandra Toussaint, Carlos Eduardo Rico y Lorena Herrera, estuvieran gritando de la emoción al recibir votos a su favor, por lo cual los televidentes lo catalogaron de "amargado" y además recordaron que en las primeras semanas era muy "alivianado" y perdía la cordura sin pena alguna.

A lo largo de todo el episodio la producción no paró de mostrar las entrevistas donde Gavito actuaba como un "sabiondo" que podía criticar a diestra y siniestra. De hecho cuando Carlos Eduardo Rico, quien resultó eliminado, presentó sus tacos en lugar de unos churros y justificó el porqué de su error, este se lo comió vivo: "No existen eso de los taco churros, es una imbecilidad, no existe eso, lo que hay que hacer es 'señores, yo sé que fallé y aquí está lo que pude hacer'", relató el 'Juez de Hierro'.

Fuente: Tribuna