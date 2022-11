(VIDEO) "Era parte de nuestra familia": Backstreet Boys recuerdan a Aaron Carter en pleno concierto

Comparta este artículo

Londres, Reino Unido.- Mientras se encuentran de gira por Europa, la agrupación de pop, Backstreet Boys recibió la noticia en torno a la muerte de Aaron Carter, una de las estrellas de los 90 que a la fecha seguía vigente. La boyband no pudo evitar sentirse conmovida en especial porque el finado, de 34 años de edad, era el hermano menor de Nick, uno de los intérpretes de éxitos como I want it that Way, Larger than Life o Everybody.

Cabe destacar que la boyband más famosa del mundo había retomado los conciertos de la gira DNA World Tour que tuvieron que posponerse por la crisis sanitaria, de ahí que no estuvieran en el mismo continente al revelarse el deceso de la estrella de Nickelodeon, el cual fue hallado sin vida en la bañera de su casa por su ama de llames, quien de inmediato llamó al 911 pero no se pudo hacer nada para salvarlo.

El escenario para rendirle un homenaje a Aaron fue The O2 Arena ubicada en Manchester donde Nick salió a entregarse a su público aunque en ocasiones se le veía visiblemente conmovido. Cabe destacar que la relación entre ambos no era buena luego que el finado enfrentara problemas con las adicciones, lo que lo llevó a hacer comentarios de odio contra su hermano y la familia de este. Sin embargo, esto no fue motivo para dedicarle una emotiva despedida en redes sociales donde remarcó que su corazón estaba roto y lo extrañaría por el resto de su vida.

Mientras interpretaban el tema No place, las pantallas del recinto londinense comenzaron a mostrar varias imágenes de los miembros de Backstreet Boys acompañados de sus familias. Fue la última diapositiva la que cerró con una imagen del rapero que había estado envuelto en polémica, imagen que dio pie a que se dirigieran al público, al tiempo que mostraban de manera pública su apoyo a Nick, quien todavía luchaba por contener el llanto ya que el show debía continuar.

"Solo queríamos encontrar un momento en nuestro show para reconocer que el hermano pequeño de Nick, Aaron Carter, falleció ayer a los 34 años. Él era parte de nuestra familia y les agradecemos todo el amor, todos los buenos deseos y todo el apoyo. Te echaremos de menos, hermano", dijo Kevin Richardson.

El público no pudo evitar dedicarle una ola de aplausos a Aaron Carter, espacio que Nick aprovechó para recuperarse pues luego de este emotivo homenaje, interpretarían el tema Breathe, presente en el álbum que los ha estado llevando de gira por todo el mundo. El próximo martes 8 de noviembre se presentarán de nueva cuenta en la The O2 Arena y el día 10 del mismo mes, viajarán a Bélgica donde cerrarán su visita por el 'Viejo Continente'.

En diciembre tienen agendada una serie de presentaciones por Estados Unidos, por lo que sea especulado que Nick, una vez que cumpla con los compromisos laborales, regrese a su país para ser partícipe del funeral de su hermano menor. Asimismo, se espera que sus compañeros de agrupación también se hagan presentes para darle apoyo al cantante y al resto de la familia Carter que ha dedicado mensajes de despedida en redes sociales.

