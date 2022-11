Adiós Chapoy: Tras perder una pierna y renunciar a Televisa, exvillano de TV Azteca llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor, quien estuvo más de una década en TV Azteca y luego se cambió a Televisa, traiciona a Pati Chapoy y a Ventaneando al aparece en pantallas del programa Hoy, dando un duro golpe a Venga la Alegría. Se trata de Juan Pablo Medina, quien perdió una pierna el año pasado tras una grave crisis de salud y poco a poco ha ido saliendo adelante, convirtiéndose en un ícono de fortaleza para superar las adversidades.

Como se recordará, en el 2021, el histrión de 44 años quien dio vida a la mayoría villanos en telenovelas del Ajusco como Cuando seas mía, El país de las mujeres, Enamórate, Soñarás, Las Juanas, Se busca un hombre y Secretos de familia, sufrió un infarto silencioso y para salvarle la vida, médicos tuvieron que amputarle la pierna derecha ya que este le originó coágulos en su corazón, en sus piernas y en su intestino.

El actor, quien se cambió a la televisora de San Ángel en el 2016 y actuó en Sin rastro de ti y en la serie 40 y 20, estuvo a punto de morir, sin embargo, regresó más fuerte que nunca y volvió al trabajo. Así lo anunció en entrevista con el matutino de Las Estrellas, pese a que hace algunas semanas le dio una entrevista exclusiva al programa de Pati Chapoy Ventaneando (además de visitar el foro hace unos años) ya que no cuenta con un contrato de exclusividad con ninguna televisora.

Juan Pablo Medina compartió en entrevista para el programa Hoy cómo ha sido aprender nuevamente a caminar y salir adelante luego de lo que sucedió. El actor contó cómo ha superado las adversidades en su vida: "Ha sido un año de aprendizaje, un año muy interesante, un año donde... la vida es difícil entonces en este momento me tocó enfrentar algo y como lo he dicho antes, no me iba a quedar a la mitad o irme para abajo, así que voy para arriba", manifestó.

Señaló que la prioridad para él es su bienestar y contó que volver a trabajar fue increíble: "En terapias de todo tipo, es muy importante tener la cabeza y corazón alineados y estoy trabajando otra vez y haciendo lo que me gusta, entonces estoy muy feliz, estoy en un momento donde estoy muy contento". Por otro lado, explicó lo que se le ha complicado más con el uso de la prótesis: "Reaprender a caminar, antes caminaba con la pierna hacia adentro, algo que yo no sabía".

Y agregó: "Ahora, la prótesis es recta, entonces tengo que reaprender a caminar, a correr, ahí voy pero como empecé a trabajar pues es que sí requiere de todos los días, todo el tiempo, entonces ahora ya voy a dejar de trabajar y regresaré a las terapias". Finalmente mandó un mensaje a los que lo ven como un ejemplo de fortaleza: "Yo creo que aprender a disfrutar las cosas, agradecer todo lo que tenemos, sea la circunstancia en la que estés. Todos tenemos problemas fuertísimos, todo depende el valor que le das a los problemas y cómo los atacas. El consejo es agradecer todos los días y tratar de llevarla en paz", señaló.

