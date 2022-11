Adiós exclusividad: Tras 'amorío' con mujer y 15 años en 'Hoy', Galilea Montijo renuncia a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que reportaran que la conductora del programa Hoy Galilea Montijo había decidido renunciar a un famoso programa de Televisa, confirman que esto es un hecho y no formará parte del mismo. Sí, el exconductor de Ventaneando Pepillo Origel confirmó que Gali no estará en Netas Divinas, dejando incompleto el cuadro actual de conductoras. ¿Será que se quedó sin su contrato de exclusividad?

Y es que la también actriz, quien ha participado en telenovelas como El Premio Mayor, Tres Mujeres y La verdad oculta y programas como Vida TV y claro el matutino Hoy (donde ha estado al aire más de 15 años) podría haberse quedado sin su contrato de exclusividad este año como han venido reportando varios periodistas. Esto después de rumores de que tuvo un supuesto amorío con una mujer en Televisa, el caso de su comadre Inés Gómez Mont y un libro que la acusa de nexos con un presunto capo.

Aunque nada de esto fue confirmado e incluso provocó que la tapatía hiciera un video en el que entre lágrimas pedía que pararan los ataques en su contra, el público no había quedado muy convencido y empezaron a arremeter contra ella, sobre todo al ingresar a Netas Divinas, pues no creían en su palabra. Con el tiempo, la conductora demostró que podía ser transparente, por lo que es una sorpresa que haya decidido quedar fuera del programa especial.

Hace unos días, fue el periodista de espectáculos Álex Kaffie quien reportó a través de su columna 'Sin Lisonja' para El Heraldo que la tapatía había decidido no formar parte del programa de aniversario de Netas Divinas, emisión de Unicable a la cual se unió -según Kaffie indicó- a fuerzas y por órdenes de ejecutivos. Si bien ya se rumoraba que Gali habría entrado para poder empatizar mejor con el público y mejorar su imagen luego de varios escándalos, esto no ha sido confirmado como tal por ella o la producción.

"Se avecina la transmisión del cumpleaños de Netas Divinas ¡y oh sorpresa! en él no estuvo incluida Galilea Montijo. Sí, ella decidió no participar en el programa de aniversario de tal emisión de Unicable al que se integró en mayo de este año ¡más a fuerza que por ganas!", sostuvo Kaffie. Y sus palabras resultaron ciertas, pues ahora el conductor de Con Permiso, quien estuvo unos años en el programa Hoy, Juan José Origel, confirmó lo dicho por él en su columna 'Vida y Milagros' para El Sol de México.

Galilea Montijo optó por abandonar 'Netas Divinas'

"Más de lo que sucede en los foros de San Ángel fue la grabación del programa de aniversario de Netas Divinas, el que como concepto tiene dieciséis años al aire con diferentes conductoras y equipo de producción. En esta ocasión, el foro 4 se decoró con globos brillantes y las cuatro conductoras que aparecen son Paola Rojas, Consuelo Duval, Daniela Magún y Natalia Téllez", dijo sin mencionar a Galilea, quien se confirmó habría optado por abandonar las grabaciones de este especial.

"Gran parte del programa será de decirse cara a cara las verdades entre ellas y hasta sus opiniones de compañeras que ya no están en el programa que se transmite por Unicable", señaló Pepillo, por lo que tal vez podría significar que ventilarán algo sobre la ausencia de la conductora de 49 años y si alguna tuvo roces con ella (se dijo mucho que no era del agrado de Consuelo Duval) pero habrá que esperar a que salga al aire para descubrirlo.

