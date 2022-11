Adiós Televisa: Tras 10 años en TV Azteca y besarse con actor, galán deja 'Hoy' y aparece en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán de Televisa, quien trabajó durante 10 años para TV Azteca y que recientemente confesó que se besó con otro actor, dio un duro golpe al rating del programa Hoy debido a que la mañana de este martes 8 de noviembre reapareció en el canal de la competencia. Se trata del chileno Matías Novoa, quien llegó al matutino Venga la Alegría para compartir detalles de su romance con la actriz Michelle Renaud.

El también modelo y fotógrafo se dio a conocer gracias a la televisora del Ajusco, donde le permitieron protagonizar entrañables melodramas como Quiéreme tonto, Bajo el alma, La Teniente, Hombre tenías que ser, Tanto amor, Nada Personal, entre otros. Luego de haberse quedado sin contrato de exclusividad, se cambió a las filas de Telemundo para realizar series como Enemigo íntimo, El Señor de los Cielos y La Doña.

Fuente: Internet

En plena pandemia de Covid-19 en el 2020, Novoa hizo su debut en la empresa de San Ángel actuando en el melodrama Vencer el pasado y meses más tarde el productor Juan Osorio lo invitó a protagonizar el melodrama La Herencia, donde conoció a su actual novia. Como se sabe, el chileno estuvo casado con otras famosas como Daniela Castillo, María José Magán (con quien tuvo a su hijo Axel) e Isabella Castillo, pero de todas se ha divorciado por rumores de infidelidad y otras circunstancias.

Novelas de Novoa en Televisa

Esta mañana de martes Matías, quien se besó con otro actor para interpretar un personaje bisexual en la serie Armas de mujer de HBO Max, dio un duro golpe al programa Hoy pues aunque semanas atrás estuvo con ellos en el foro, ahora reapareció en el matutino de la competencia VLA. Resulta que los reporteros encontraron al actor de 42 años junto a Michelle en el aeropuerto de la CDMX y accedieron a contar detalles de su relación:

De inmediato la actriz de Televisa señaló que se siente sumamente plena con este noviazgo y se desvivió en halagos hacia su pareja: "Yo estoy viviendo la mejor relación de mi vida, con el hombre más maravilloso de mi vida, es que mírenle la sonrisa". Por su parte, Matías declaró que había encontrado el amor mientras grababa La Herencia y ambos confirmaron que sí tienen planeado agrandar la familia y darle una hermanita a sus dos hijos.

Yo también quiero una niña con él, a ver si ya nos la mandan. Creo que es bien importante cuando decides ser madre encontrar a la persona correcta que creas que tiene todos tus valores, que va con el mismo sueño que tú y que además digas 'imagínate un niño o niña de él' y Matías desde el día uno dije 'no manches un bebé de este hombre, me muero'", expresó Renaud y aseguró que sí tendrán una boda.

Por su parte, él opinó: "Claro, son cosas que hemos hablado, son planes y el universo dirá cuando nos mande a esa niña hermosa, o niño, no sé". Asimismo el actor aprovechó para hablar sobre su compañera de Cabo Rebecca Jones, quien tuvo que ser hospitalizada de emergencia hace días: "Sé que está estable, no han dado mucha información, pero nos pegó muy fuerte, acabábamos de tener escenas con ella, pero no sabemos nada".

Fuente: Tribuna y Twitter @vengalaalegria