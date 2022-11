Adiós TV Azteca: Tras amorío con hombre y renunciar a Televisa, Chapoy veta a conductor de 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras rumorarse que estaría entre los conductores de TV Azteca que serían despedidos tras el cambio de administración en la empresa, y por presuntas órdenes de Pati Chapoy, polémico expresentador de Televisa abandona el matutino Venga la Alegría y desata sospechas. Se trata de Horacio Villalobos, quien debutó en el Ajusco en el 2010 pero estuvo casi dos décadas trabajando en la empresa de San Ángel.

Instagram @vengalaalegria

Villalobos siempre ha provocado polémica por sus mordaces críticas y su irreverente estilo para opinar acerca de varios temas, sobre todo de espectáculos que es donde se ha especializado. El conductor, quien es abiertamente gay y no ha escondido que ha tenido relaciones sentimentales con hombres, se ha vuelto una figura muy importante en la farándula mexicana para hablar de los derechos de la comunidad LGBTQ y luchar contra la homofobia.

El también actor, quien formó parte de las filas de Televisa durante 18 años y participó en programas como Válvula de Escape y Desde Gayola en Telehit, el canal de noticias ECO y hasta el programa Hoy, en 2010 decidió renunciar para irse a la competencia TV Azteca, en donde ha participado en programas como Farándula 40, La Academia y Venga la Alegría, matutino al que se integró en el 2020 durante los cambios que se hicieron en el elenco por la pandemia de Covid-19.

Como se recordará, ha circulado el rumor de que algunos presentadores del matutino no serían del agrado de Pati Chapoy, quien no solo es titular de Ventaneando sino también una gran influencia en la empresa que -de acuerdo con varios- tiene gran poder y peso en las decisiones que se toman para despedir o contratar personal para cualquier programa del Ajusco. El canal de YouTube Chacaleo señaló que tras la salida de la ejecutiva Sandra Smester, Chapoy presuntamente planeaba buscar el despido de varios.

Luego de la sorpresiva salida de William Valdés, se dice que la periodista podría influir para que se saque también del programa a otros como Flor Rubio, Laura G, Roger González, Anette Cuburu y hasta Horacio, sin embargo, esto no ha sido confirmado y permanece en calidad de especulaciones. Lo que sí dejó en shock a usuarios es que Villalobos no acudiera ni este lunes ni este martes al matutino, aunque sí le dedicaron una felicitación por su cumpleaños.

Si bien se desconoce porqué el exconductor de la televisora de San Ángel no está al aire y ha tenido que ser reemplazado en el jurado del reality show ¡Quiero Cantar! en esta nueva temporada, él publicó en su cuenta oficial de Instagram que está participando en una obra de teatro llamada Un acto de Dios en el Teatro Xola de la CDMX, por lo que este podría ser el motivo de su ausencia. Lo que sí es un hecho es que no volverá a Televisa, pues ya ha arremetido contra la televisora, confesando que no volvería "ni en drogas".

Instagram @horacitu_oficial

Fuente: Tribuna