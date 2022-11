Afamado cantante es hallado sin vida; un testigo afirma que la escena era "espeluznante"

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- En días recientes, un afamado artista fue localizado sin vida en el interior de su hogar, en California, Estados Unidos, si bien de manera oficial han sido pocas las cosas que se han sabido con respecto a lo ocurrido en el sitio, uno de los testigos que tuvo acceso al sitio describió la escena como algo "espeluznante". Actualmente, las autoridades continúan realizando las investigaciones pertinentes para descubrir cómo fue que un hombre de 34 años, con un hijo de apenas 11 meses, falleció de manera inesperada.

Aaron Carter era un reconocido cantante de Estados Unidos, quien prácticamente creció enfrente de las cámaras y lo micrófonos, debido a que su hermano mayor pertenecía al fenómeno pop de los años 90, Backstreet Boys, Nick Carter, así como también sus hermanas se dedicaron al ambiente artístico; sin embargo, al igual que muchos niños que se ven sometidos a la industria del espectáculo, el jovencito prometedor que alguna vez apareció en shows como Lizzie McGuire o Sabrina, la bruja adolescente desarrolló problemas emocionales y mentales.

Aaron Carter perdió la vida el pasado sábado, 5 de noviembre

De acuerdo con información brindada por uno de sus mejores amigos Gary Madatyan, el interprete padecía varios trastornos, entre los que se puede mencionar: personalidad múltiple, esquizofrenia, ansiedad aguda y depresión maníaca, todo ello habría empeorado debido a su adicción a las drogas, de hecho, fue precisamente esta persona quien fue contactada por el medio Entertainment Tonight, quien aseguró que la escena donde localizaron al intérprete de She Just Wanna Ride y That's How I Beat Shag era "espluznante".

Gary reveló que, como era de esperarse, las autoridades no permitieron que muchos ingresaran al domicilio de Carter, de hecho, solamente unas pocas personas cercanas a él pudieron acceder, entre ellos su amigo y la novia intermitente del rubio, Melanie Martin; "Después de que sacaron el cuerpo de la casa, permitieron que solo unas pocas personas entraran a la casa. Solo queríamos entrar allí y ver si había sangre o alcohol o algo. Fuimos al baño donde la bañera estaba llena de agua, como de color amarillento", expresó Madatyan.

Localizaron el cuerpo de Aaron Carter en su bañera

Gary también declaró que los últimos días del también actor no habían sido precisamente felices, debido a que se encontraba luchando para recuperar la custodia de su hijo, de 11 meses, Prince, por lo que había decidido rehabilitarse: "Se veía terrible, perdió mucho peso. No estaba actuando normal. Su mente no estaba allí. Escuché que estaba tomando muchos medicamentos, no eran ilegales, pero estaba consumiendo muchos". Madatyan estima que, debido a las medicinas que el intérprete consumía pudo haberse quedado dormido en la bañera, lo que paulatinamente provocó que se ahogara, aunque esto no ha sido comprobado por las autoridades.

Fuentes: Tribuna