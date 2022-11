Alarmante: Tras declararse gay, fans siguen preocupados por Madonna; hizo twerk en ropa interior

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Para nadie es un secreto que una de las figuras más controversiales del medio del espectáculo es Madonna pues desde que inició su carrera musical, su forma de desenvolverse dentro y fuera del escenario han dado de qué hablar; sin embargo, desde hace algunas semanas ha causado además de criticas, preocupación por su estado de salud mental pues al parecer en su intento por conquistar la 'juventud eterna', cambió radicalmente su aspecto.

Fueron seguidores de la intérprete de Like a virgen, Music o La isla bonita los que se dijeron alarmados por lo que podría estarle sucediendo; sin embargo, el pasado viernes 4 de noviembre subió un video donde aparece haciendo twerking y saltando mientras luce su ropa interior más sensual, lo que para algunos no es más que una serie de imágenes “perturbadoras” de la denominada 'Reina del Pop'.

La cantante de 64 años de edad se dejó ver a través de la plataforma TikTok usando ropa en encaje y medias de red que dejaban poco a la imaginación, todo mientras de fondo se escuchaba la canción L$D de Luclover, actividad que además de ser motivo para registrar varias vistas, también ha dividido la opinión de sus seguidores, pues pese a cualquier marco, muchos aplauden que siga siendo una figura relevante para la industria.

"Esta no es la Madonna que conozco", "Alguien organiza una intervención" o "Siento que todo lo que he conocido es solo una gran mentira. Esto es aplastante", fueron algunos de los comentarios que recibió.

Algunos de los comentaros que sigue recibiendo, involucran que en ningún momento sele observa parpadear, por lo que haciendo a un lado las críticas, mencionaron que era momento de hacer algo por su salud física y no solo la mental, ya que el abuso de las intervenciones de belleza estaban afectándola de más. "Madonna ya no existe... No tengo ni idea de quién es esta persona", se lee en la caja de comentarios.

Hasta ahora, la cantante no ha mencionado nada, ya que pocas veces suele darle réplica a los comentarios negativos que la han acompañado a lo largo de su historia, evento que fue motivo para que otros internautas celebraron que ahora, con el auge de las redes sociales, ella pueda estar haciendo lo que quiera, tal como declararse abiertamente gay como sucedió el pasado mes de octubre; no obstante, otros resaltaron que es lo que ha estado haciendo en más de tres décadas de trayectoria.

