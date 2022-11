Desfigurada: Tras abusar de cirugías y retiro de Televisa, actriz llega a 'VLA' y pierde protagónico

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras haber dejado México hace más de 10 años, una famosa actriz que protagonizó en Televisa y alcanzó la fama, vuelve a México y revela que no tiene el protagónico de una polémica bioserie que está dando de qué hablar. Se trata de Eiza González, quien cambió radicalmente al bajar de peso, practicarse varias cirugías y arreglitos, además de abandonar los foros de la televisora de San Ángel luego de su último melodrama en el 2012 para triunfar en Hollywood.

Como se recordará, la mexicana de 32 años empezó su carrera en el CEA de Televisa para luego debutar en Lola, Érase una vez en 2007 como la protagonista. Posteriormente actuó en otros proyectos del canal de Las Estrellas como Mujeres asesinas, Sueña conmigo y Amores verdaderos. Después de esta última, la cual la lanzó a la fama por el gran éxito que tuvo en rating, abandonó México y se mudó a Estados Unidos en busca de una oportunidad en el mercado anglosajón.

No es secreto que la actriz, quien luce irreconocible a comparación de hace unos años, se ha sometido a varias cirugías para cambiar su apariencia, sin embargo, luce más guapa que nunca. Y aunque casi no visita México porque su trabajo está en el cine en Hollywood, donde ha triunfado en cintas como Baby Driver y Ambulance, esta vez pisó tierra azteca y apareció ante las cámaras del matutino Venga la Alegría de TV Azteca.

Eiza González y su impactante cambio físico

González fue abordada por reporteros en el aeropuerto de la Ciudad de México y ahí decidió aclarar los rumores que aseguran será la protagonista de la bioserie que Carla Estrada producirá sobre la vida de Gloria Trevi, la cual aún no cuenta con una protagonista oficial desde que se dijo que Michelle Renaud había sido elegida pero luego fue despedida por presuntas diferencias con Carla. Aunque también suena fuerte el nombre de Scarlet Gruber, al escuchar si podría dar vida a la cantante, esto dijo:

"No he escuchado nada de eso, a Carla la adoro, la quiero muchísimo, y así es, yo realmente es el hecho de que no hay ahorita el tiempo para hacerlo, pero adoro a Carla y a Gloria también, y les deseo lo mejor", dijo tajante, asegurando que no tiene ese protagónico pero tiene mucho trabajo en otros proyectos: "Ahorita estoy comprometida en otros proyectos, entonces realmente no tengo planeando hacer nada en este momento, ahorita estoy haciendo una serie aquí".

Por otra parte, al escuchar los comentarios sobre que en 2023 protagonizará un filme junto a Henry Cavill, actor que da vida a 'Superman', la sonorense evadió la pregunta y únicamente contestó: "Muchas gracias, muy amables, muy contenta la verdad, sigo trabajando todos los días, trabajando contenta". Por último, al escuchar que habría sufrido mucho para llegar a donde está, dijo: "No, realmente no, fue el proceso normal de trabajo, perdón es que voy a llamado, estoy con un poco de prisa".

