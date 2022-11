Divorciado y ciego: Tras destrozar a Legarreta y veto de 'Hoy', galán de Televisa se une a TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico exconductor del programa Hoy, quien destrozó a Andrea Legarreta públicamente luego de trabajar juntos en el matutino de Televisa, aparece en las pantallas de TV Azteca. Se trata de Alfredo Adame, quien hace unas semanas recibió una fuerte golpiza afuera de su casa, la cual lo dejó casi ciego y con el rostro irreconocible. El exgalán de telenovelas, quien se divorció en 2019 de su exesposa Mary Paz Banquells, explica cómo va el caso.

Como se recordará, el histrión de 64 años fue uno de los galanes más cotizados de la pantalla chica en los 80's y 90's, sin embargo, ha estado involucrado en varios escándalos que han 'manchado' su carrera. Tras protagonizar melodramas en San Ángel como Más allá del puente, Yo no creo en los hombres y Retrato de familia, el exconductor del programa Hoy no se ha medido en arremeter contra varios colegas del medio artístico, entre ellos Andrea Legarreta, a quien acusó de despedir gente y de presuntamente serle infiel a su esposo Erik Rubín con un ejecutivo.

Alfredo Adame en el Programa 'Hoy'

Tras sus acaloradas peleas con otros famosos como Carlos Trejo, Gustavo Adolfo Infante y Rey Grupero, Adame dio de qué hablar al recibir fuerte golpiza afuera de su casa en CDMX de parte de unos sujetos que se encuentran detenidos luego de que los denunciara. El histrión señaló que casi queda ciego pues estuvo a punto de perder el ojo y acabó con 4 fracturas en el rostro que necesitaron cirugía. Tras firmar contrato con TV Azteca para participar en Soy famoso, ¡sácame de aquí!, aparece en Ventaneando y habla de lo sucedido.

Desde el Reclusorio Sur de la CDMX, a donde acudió con sus abogados a ratificar su denuncia pues casi acaba ciego, el actor aseguró que no otorgará el perdón a sus agresores por la herida que le provocaron en el ojo derecho, la cual le causó perder el 30 por ciento de la visión y riesgo de un futuro glaucoma. Así lo confirmó el mismo: "Lo único que dicen los acusados es que 'el señor Alfredo se toque el corazón'. ¿Cómo me voy a tocar el corazón con dos personas que me pegan primero dos veces, luego me meten un puñetazo, me tiran al piso y luego gritan: 'chin.., mátalo'?", dijo.

Adame aseguró que perdió visión en el ojo

El histrión asegura sentir miedo pues señaló que le han hecho amenazas de muerte: "Siento un temor real y fundado por lo que ha pasado, le dije que tenía fotografías y amenazas de muerte, las traigo aquí. Voy a tener que recibir tratamiento y luego psicológico. A mí me ven entero aquí pero siento temor, oigo un ruido en la noche. De repente veo gente afuera y todo", comentó. Por otro lado, el abogado del exconductor de Hoy, Froylán Díaz, señaló que lo que busca es garantizar su seguridad.

"Quedan vinculados a proceso en prisión preventiva, lo único que pedimos es la seguridad de la víctima", manifestó. Y sobre un arreglo económico, dijo: "No se nos ha propuesto nada, ni siquiera va por lo económico. Nada más necesitamos que se garantice la seguridad de la víctima". Y añadió: "Saldrían libres con su reparación del daño, que no estamos pidiendo gran cantidad, lo que marque la ley nada más", finalizó.

