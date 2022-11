En coma y divorciada: Tras 9 años retirada y dejar México, protagonista vuelve de luto en Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida protagonista de Televisa, quien estuvo 9 años retirada de las telenovelas para dedicarse a su familia y a la religión, regresa a los foros de la televisora de San Ángel de luto y con una importante noticia. Se trata de Karyme Lozano, quien estuvo trabajando en las telenovelas durante más de 20 años, hasta que optó por dejar la fama, abandonar México e irse a vivir a Estados Unidos.

La actriz de 44 años participó en melodramas como Si Dios me quita la vida, Pueblo chico, infierno grande, Tres Mujeres, Amar sin límites, El Manantial, Niña Amada Mía y Quiero amarte, haciendo su último proyecto en México en el 2013. Desde entonces, tras su primer divorcio del actor y padre de su hija Ángela, Aitor Iturrioz, se casó en segundas nupcias y se fue a vivir a Estados Unidos, donde se dedicó a su espiritualidad, la fe y su familia, pues además adoptó a dos niños.

Karyme Lozano

Ahora, la actriz volvió a Televisa tras 9 años de ausencia para ser la protagonista adulta de Mi Secreto, telenovela actualmente al aire que produce Carlos Moreno para el canal de Las Estrellas, en donde su personaje estuvo en coma durante 25 años. Karyme acudió al programa matutino Cuéntamelo Ya! Al Fin y no solo expresó cómo sobrelleva el luto por la reciente muerte de su madre, sino que también confirma que su hija Ángela, de 22 años, se casará pronto.

"Es mi ángel terrenal. Significa mensajera de Dios. Yo fui mamá soltera, lo digo orgullosa y pues Ángela lo ha sido todo para mí. Justo se fue ayer a Los Ángeles. Vino a visitarnos una semana. ¡Se me casa ya!", anunció emocionada. "Se me casa, yo sé que está jovencita pero está clarísima, es súper madura. O sea lo que en el CEA yo estaba acá (hace gestos como de fiesta), en el relajo, ella está súper centrada", comentó, asegurando que eso le ha dado mucha tranquilidad.

Karyme Lozano y su hija Ángela

El conductor Paul Stanley, por otro lado, le preguntó cómo se sentía en su regreso a las telenovelas, el cual hizo de la mano de Mi Secreto: "Ay, me siento de verdad tan bendecida, tan agradecida. Nuevamente como cerrando ciclos, comenzando ciclos nuevos en el sentido que... es una bendición enorme. Dios me está recompensando. A veces en la vida tocamos fondo y nos va mal porque así es la vida. Digo, yo hablo así abiertamente porque no me gusta que piensen 'ay, la vida es perfecta' porque no lo es pero a veces tocan momentos difíciles y de pronto pasa el tiempo y Dios te recompensa y te vuelve a abrazar y por algo hay momentos difíciles".

Y explicó que si no hubiera vuelto a México para hacer la telenovela, no se hubiera podido despedir de su madre, a quien le detectaron cáncer y lamentablemente falleció: "Esa novela de Mi Secreto es un bálsamo para mi corazón, sobre todo porque Dios me trae aquí a México pensando que era para la novela y era para estar con mi mamá. Si yo no hubiera venido, a hacer esta novela, a lo mejor no me hubiera podido despedir de mi mamá, entonces qué fuerte".

Y añadió: "Ya cuando veo que pude convivir con mi mamá dos meses, que pude estar con ella, cerrar ciclos, amarla... (cosas de Dios) totalmente, porque yo estaba muy aferrada a mi vida de Los Ángeles y de pronto mi mamá me decía: '¿cuándo vas a venir?' y yo 'no sé' y no sabíamos que tenía cáncer... no se sabía. Vengo a hacer la novela y sale que tenía cáncer de páncreas, entonces es impresionante", finalizó.

Fuente: Tribuna