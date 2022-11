¿Estás de acuerdo? Importante actor de Hollywood fue considerado el hombre más sexy

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Como ocurre cada año, una importante revista de espectáculos de Estados Unidos reveló su ranking de los hombres más sexys en el mundo que están vivos, por lo que colocó en el puesto número uno a un importante actor de Hollywood que muchas de las internautas aseguraron, merece el reconocimiento pues gracias a su carisma y físico, era innegable que se coronara como tal.

Nos referimos al actor Chris Evans quien se encargó de dar vida al personaje de Marvel, 'Capital America', mérito que fue revelado la noche del pasado lunes 7 de noviembre y que hoy le ha valido estar en tendencia pues además aparece en la portada de la citada revista. Cabe destacar que antes de Evans, quien se había llevado el título como el más sexy en el mundo aún con vida fue el actor Paul Rudd quien protagonizó la cinta Antman y quien no pudo repetir la hazaña.

Este 2022, el actor de 41 años de edad por fin fue revelado como el más sexy en todo el planeta, ya que cabe destacar fue en 2021 cuando todo apuntaba a que él recibiera el título pero al final sorprendió el reconocimiento para su compañero en Los vengadores quien tiene 53 años. En entrevista para esta publicación, el histrión quien además de haber encarnado a un super héroe ha estelarizado cintas como Ghosted, Los 4 fantásticos, Antes de que te vayas o The grey man, celebró su nuevo título al tiempo que dijo, espera no ser blanco de críticas por sus compañeros.

"Realmente esto solo será un punto de intimidación. Mi mamá estará muy feliz. Está orgullosa de todo lo que hago, pero esto es algo de lo que realmente puede presumir", remarcó.

Aunque por todo el año será considerado como tal, el actor remarcó que para él todavía es extraño recibir atención por esto y no por asuntos relacionados con su carrera, por lo que insistió en que lo intimida un poco aunque al final podría acostumbrarse, ya que cuando era adolescente no imaginó que llegara un título relacionado con su apariencia y no con su talento.

"Se siente como una extraña forma de fanfarronería humilde".

La revista que cada año se encarga de presentar al mundo quién es el más sexy en el mundo que aún goza de signos vitales, ha contemplado a artistas como Ryan Reynolds, Chris Hemsworth, Michael B. Jordan, Dwayne 'La Roca' Johnson, Adam Levine, Richard Gere, Channing Tatum o David Beckham, por mencionar algunos. Cabe mencionar que no se ha revelado en qué se basan para determinar quién es el coronado anualmente pero en cada uno de los que suelen llevarse el reconocimiento resalta su popularidad al momento de decidir, al tiempo que su físico también les da peso.

