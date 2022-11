Este sería el escabroso motivo por el que Jamie Spears abusaría de Britney durante su tutela

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- En el año 2021 salieron a la luz varios perturbadores detalles de los presuntos abusos que Britney Spears habría sufrido durante los trece años que estuvo bajo la custodia de su padre, entre ellos se puede mencionar que habría sido encerrada en un sanatorio, donde le habrían dado de tomar litio en sus medicamentos, así como también se dice que no podía tomar ninguna decisión con respecto a su persona.

Si bien, hasta el momento la intérprete de Toxic ha señalado el gran resentimiento que tiene hacía su padre, a quien en repetidas ocasiones ha pedido que lleven a prisión, al igual que a su madre, de quien dice sentir una gran decepción debido a que ella jugó un papel de sumisión total durante ese tiempo, poco se ha sabido de los posibles motivos que llevaron Jamie Spears a ejercer tal grado de violencia contra la persona que prácticamente lo mantenía a él y a su familia.

El abuelo de Britney Spears habría maltratado a su esposa

Recién este martes, 8 de noviembre, surgió una recopilación de datos realizada por el medio estadounidense, Page Six, donde se mencionan diversos testimonios brindados por los familiares de Jamie, mismos que aseguran no haberse sorprendido tras enterarse de lo que presuntamente este sujeto le habría hecho a la cantante de I Wanna Go, ya que, simplemente estaría repitiendo los patrones que su propio progenitor le habría inculcado desde una edad temprana.

Según datos de este medio, Jamie habría sufrido la pérdida de su hermano menor, cuando éste apenas tenía 4 años. A raíz de ello, su madre, Emma Jean Forbes Spears se quitó la vida 9 años después, frente a la tumba de su hijo, luego de que se disparó fatalmente. A raíz de ello, el padre del joven Jamie, June Austin Spears se volvió a casar 8 meses después con una mujer identificada como Jo Ann Blackwell.

Britney Spears ha declarado abiertamente que tiene resentimiento hacía su padre

De acuerdo con datos brindados por los hijos de la madrastra de Jamie, Jhon Mark y Leigh Ann Spears, su madre habría sufrido un destino similar al de la propia Britney, ya que, el abuelo de la cantante solía enviar a la mujer a un hospital psiquiátrico en Luisiana, donde precisamente le habrían dado a tomar medicamentos con litio: "Así que no estoy demasiado sorprendido por lo que Jamie le ha hecho a Britney. Todo se trata de control con los hombres de Spears", expresó uno de sus medios hermanos.

