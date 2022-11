Irreconocible y divorciada: Tras 26 años, actriz de Televisa confirma que se separa de su esposo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida y entrañable actriz de Televisa, quien lucía irreconocible en uno de sus personajes más famosos, anuncia en el matutino Cuéntamelo Ya! que se divorció tras 26 años de matrimonio. Se trata de Raquel Garza, quien lleva más de 25 años trabajando en la empresa de San Ángel y quien saltó a la fama por su personaje 'Tere la secretaria', con el cual participó en programas como La Oreja, Vida TV, Big Brother VIP y Otro Rollo.

Garza no solo ha destacado en emisiones de comedia como Vida TV, Estrella2 y Dr. Cándido Pérez, sino también en telenovelas como actriz dramática, uniéndose al elenco de La fea más bella, Atrévete a soñar, Miss XV, Corona de lágrimas, Muchacha italiana viene a casarse, Pasión y poder, Tenías que ser tú, Amar a muerte y Médicos, línea de vida. En entrevista para el matutino Cuéntamelo Ya!, la actriz que actualmente está al aire en Corona de Lágrimas 2, reveló que se separó del padre de sus hijas.

Raquel Garza

Por una parte, se dijo agradecida de tener trabajo: "Agradezco mucho esta etapa de paz y tranquilidad, porque tener trabajo te da paz y tranquilidad, en todas las etapas, pero más en la que estoy ahorita", compartió. Cuando le tocó hablar de su vida personal, señaló: "Me cuesta trabajo hablar de mi vida personal pero efectivamente estoy en una etapa de cerrar ciclos pero también de abrir nuevos caminos y eso también es emocionante. Es seguir viviendo".

Me estoy separando de mi marido después de 26 años de matrimonio y es un ciclo muy importante que efectivamente me va a marcar pero también lo bendigo", confesó.

Al preguntarle cómo define este ciclo, manifestó: "Gratitud por lo que me dio, por lo que me dejó porque eso no se va. Tengo dos hijas, es el padre de mis hijas. Estoy muy contenta de lo que caminé con él y me siento plena en ese sentido. La vida decidió, muchas veces tú no tienes que decidir. La vida es la que decide y uno tiene que obedecer y decir va, vamos a seguir creciendo". Finalmente, señaló que no hablará más del tema.

"Es la primera vez que hablo de esta situación pero tengo más de dos años separada. Ya hay calma, paz, gratitud... yo definiría con la frase: fue maravilloso. Es un excelente hombre, excelente padre. Dejamos amor y mis hijas tienen que aprender de los cambios, que uno se tiene que superar". Y sobre el reencuentro con ella misma, mencionó: "El caminar de una manera diferente sin perder tu esencia, recordar cómo era cuando estabas sola, volver a encontrarte a ti misma.

Sí me gustaría que la gente supiera que es la única vez que voy a hablar de esto por respeto. El matrimonio no nada más es mío, es de mis hijas y de él y creo que la figura pública soy yo", finalizó.

Fuente: Tribuna