Lucha por vivir: Tras divorcio y 18 años en TV Azteca, actriz llora en 'Hoy' y hace fuerte súplica

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica actriz y conductora, quien inició su carrera en TV Azteca y que trabajó con ellos alrededor de 18 años, sorprendió a los televidentes de Televisa debido a que este martes 8 de noviembre reapareció en el programa Hoy haciendo una fuerte súplica. Se trata de Toñita Salazar, quien se sinceró ante las cámaras del matutino confesando que lucha por sobrevivir debido a que otra vez tiene problemas con la depresión y ansiedad que sufre desde hace años.

Como se recordará la llamada 'Negra de Oro' saltó a la fama hace dos décadas gracias a la empresa del Ajusco pues fue concursante de La Academia en su primera generación, pero se dice que en la actualidad está vetada porque no fue invitada al reencuentro que hubo para celebrar los 20 años del reality. Sin embargo, la guapísima veracruzana se mantiene vigente gracias a la televisora de San Ángel pues está concursando en Las Estrellas Bailan en Hoy.

Desafortunadamente en la actualidad Toñita no está pasando por un buen momento pues semanas atrás se divorció de Luis Manuel, con quien llevaba 17 años de relación y hasta tuvieron una hija. Esta mañana de martes la controversial cantante regresó al foro del matutino Hoy para hablar sobre la crisis que tuvo al aire la semana pasada, donde dijo varias groserías en plena transmisión luego de colapsar por bajas calificaciones.

Así explotó Toñita la semana pasada

La nacida en Tantoyuca, Veracruz, decidió reconocer que otra vez tiene problemas emocionales luego de la reciente ruptura con el padre de su hija y pidió ayuda a la producción para acudir con especialistas: "Decir que estoy al 100 sería una mentirota de mi parte, con los ánimos a veces estoy arriba, a veces a bajo, al pobrecito que le toca a todo es a Tony Garza... sí estoy más calmada y más desahogada", explicó.

Posteriormente Toñita volvió a relatar que su hija atentó contra su vida el pasado fin de semana y para ella esto ha sido uno de los episodios más dolorosos de su vida: "A veces la gente dice 'hace drama' pero no, la vida real te duele y que tú veas postrada en la cama a un ser querido que está a punto de morir por algo que no está en tus manos, eso no es drama, si hubiera querido hacer drama llamo a los medios y digo 'vénganse al hospital', pero no dije nada".

Toñita se conmovió hasta las lágrimas al abrir su corazón

Salazar, quien fue diagnosticada con depresión y ansiedad desde hace años, fue invitada a recibir un tratamiento de hipnosis para trabajar sus problemas emocionales para evitar que vuelva a colapsar. La psicóloga Estela Durán invitó a toda la audiencia a parar las críticas y ser más empática con la intérprete de 42 años recordando que su situación de salud mental ya es difícil y ahora con su divorcio todo se volvió más complicado.

Se vale expresar lo que sientes, nos enseñaron que llorar es de cobardes, de débiles, pero realmente si traigo algo atorado (explota), y sé que ni la maestra Ema Pulido tenía la culpa", expresó entre lágrimas.

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy