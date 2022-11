Luto no se va del mundo mágico: Actor que participó en 'Harry Potter' muere a los 98 años

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este martes 8 de noviembre, el elenco y miembros de la producción de la saga cinematográfica Harry Potter se volvieron a vestir de luto y es que cuando comenzaba a superarse el deceso del actor Robbie Coltrane quien interpretó al guardabosques 'Rubeus Hagrid', un nuevo deceso se ha confirmado pero no tiene que ver con alguien que salía a cuadro pero cuya relevancia fue muy significativa para la obra.

Jonathan Lloyd, quien funge como agente de prensa, difundió un comunicado en donde lamentó la muerte del actor nacido en Tottenham, Reino Unido, Leslie Phillips a los 98 años de edad, el cual estuvo a cargo de prestar su voz al 'Sombrero seleccionador', un artículo mágico que además de determinar en qué casa estarían los nuevos estudiantes del Colegio de Magia y Hechicería Hogwarts, también podía hacer aparecer artículos que sirvieran para defenderse contra las artes oscuras, justo como le sucedió al protagonista con la espada de Gryffindor.

Medios estadounidenses han remarcado que el deceso del actor sucedió el pasado 7 de noviembre y ocurrió de una manera pacífica al interior de su domicilio, todo mientras el histrión dormía, algo que se le atribuye a su avanzada edad. Phillips participó de manera activa en la saga cada por la escritora británica J.K. Rowling por 17 años dando su voz al mencionado artículo y por el que muchos fans de la saga se han pronunciado por su deceso.

Cabe destacar que aunque las nuevas generaciones lo conocían más por este peculiar personaje de ficción, Leslie Phillips se desempeñaba también como actor, pues cuando era un menor de edad encontró en esta profesión no solo una forma de ganarse la vida, sino además una gran pasión que lo llevó a seguirse abriendo puertas hasta llegar al séptimo arte.

Se sabe que a la edad de 14 años debutó com actor dentro del proyecto Lassie from Lancashire y, compaginado con su amor por el micrófono, no solo incursionó en la radio, sino que además hizo teatro y cine, especialmente algunas cosas de doblaje. Su lado cómico también lo llevó a competir créditos con Ronnie Barker y Jon Pertwee donde hizo carrera en proyectos como Carry On, Out of Africa, Empire of the Sun o Venus.

