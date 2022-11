Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy 8 de noviembre para tu signo zodiacal; predicciones del eclipse lunar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La madrugada de este martes 8 de noviembre del 2022 se vivió el eclipse lunar total de noviembre, el también llamado 'Luna de sangre'. Esta energía afectará de diferentes formas a todos los signos del zodiaco, por lo que es clave que consultes los horóscopos de hoy, compartidos por Mhoni Vidente, para que sepas qué movimiento debes hacer este día. ¡Incluye las predicciones!

Aries

Este martes será un día muy movido para todas las personas nacidas en el signo de Aries, pues el eclipse los motivará a revisar qué aspectos de su vida pueden modificar de una vez por todas. No olvides traer un amuleto de buena suerte.

Tauro

El eclipse de luna total estará en tu signo Tauro, por lo que andarás algo sensible y nostálgico de personas que se han ido. Es momento de ver hacia adelante; así que solo agradece y goza de lo que vives hoy.

Géminis

Para los Géminis, el eclipse será muy tranquilo, debido a que ellos ya se encontraban en un momento de transformación profesional. Lo único que se recomienda es que no cierren tratos en estos días, y menos sin tener un contrato de por medio.

Cáncer

No renuncies a tus sueños. Los problemas siempre existirán, pero ya es momento de que crezcas y creas en ti. Busca una meta y alcánzala, verás que podrás llegar a ella en pocos meses, si le pones amor y atención.

Leo

Leo, este eclipse llegó a mover muchas de tus estructuras. Es hora de que veas por ti mismo, y no por los demás pues te has perdido y descuidado como no se puede, ya que tú sabes bien que eres la persona más importante en tu vida. Revisa ese aspecto.

Virgo

Las cosas amorosas se están saliendo de control con una persona, así que si no la quieres lo mejor es que seas sincero sobre lo que hay en tu corazón y mente. No descuides tus actividades laborales, es ahora o nunca dar el paso al futuro.

Libra

Para los Libra, el eclipse los invita a tomarse un tiempo a solas y meditar cuál es la vida que quieren formar de ahora en adelante. Tener pareja no debe ser su prioridad; sí un punto en la lista, mas no lo único en su mente. Tengan mucho cuidado con los huesos.

Escorpio

La vida no es blanca ni negra, y ya es momento de que integres eso a tu vida. Si algo te duele, llóralo, pero no renuncies completamente, pues la vida te puede sorprender. Es momento de que seas tu prioridad, escucha tu corazón y valídalo.

Sagitario

Los Sagitario se encuentran más tranquilos que nunca, debido a que viene en camino un viaje que los hará muy felices, y además es más que merecido. Gocen, pero no derrochen, pues aún faltan gastos fuertes, en especial para los que tienen hijos.

Capricornio

Piensas en quedarte en un trabajo que no te hace feliz; es clave que revises si estás seguro con esa decisión. No compartas tus cosas personales en este día, ya que la gente comenzará a difundir tus asuntos y te sentirás muy molesto.

Acuario

Las personas Acuario tienen que trabajar más su paciencia; ese es el mensaje del eclipse, ya que han sido algo estresantes con sus colegas y amigos. En el trabajo, vienen cambios muy buenos con sus jefes, y estos los beneficiarán.

Piscis

Tienes muchas ganas de volver a alguien que por ahora no está disponible para ti; solo te queda tener paciencia, y seguir con tu vida de forma paralela. No puedes dedicarle tanto tiempo a ese ser. Descansa más, el eclipse te agotará.

Fuente: Tribuna