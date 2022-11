Mientras Carlos Rivera coquetea con Galilea Montijo, Cynthia Rodríguez se luce con atractivo atuendo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa conductora Cynthia Rodríguez, quien meses atrás contrajo matrimonio con el cantante Carlos Rivera, logró apoderarse de la atención en las redes sociales debido a que publicó una serie de encantadoras fotografías luego de haber estado muy ausente. Como se sabe, la también actriz de 38 años advirtió que estaría alejada de su carrera artística para enfocarse en su vida de casada.

La originaria de Monclova, Coahuila, trabajó durante 17 años de forma exclusiva para la empresa de TV Azteca hasta que en este verano decidió hacer una pausa para tomarse unas largas vacaciones, las cuales usó para realizar su boda en secreto con el ganador de La Academia. Los famosos contrajeron nupcias en una íntima ceremonia con pocos invitados la cual realizaron en Madrid, España, y luego disfrutaron de una lujosa luna de miel.

Pero como era de esperarse, Cynthia y Rivera se han seguido manteniendo muy herméticos en cuanto a su relación sentimental y siguen sin dar muchos detalles de cómo es su vida ahora que están casados. Sin embargo, el intérprete de éxitos como Digan lo que digan sí ha llamado mucho la atención por su comportamiento dentro de las grabaciones del programa ¿Quién es la máscara? donde ha formado un lazo muy fuerte con la nueva investigadora Galilea Montijo.

De hecho en varias ocasiones el nacido en Huamantla, Tlaxcala, y la presentadora estelar de Televisa han tenido algunos coqueteos al aire. De hecho en el anterior episodio del reality Gali y Carlitos aparecieron vestidos con los mismos colores y esto dio pie a que se tiraran con todo: "No sé, como que se escucha a lo lejos (la marcha nupcial)", dijo ella mientras que el guapo investigador añadió: "No sé si la vida nos quiere decir algo Gali... no sé si causalidades" y ella responde: "¿Señales de la vida, Carlos?".

Mientras Carlos continúa su carrera en la empresa de San Ángel, su famosa esposa se sigue manteniendo muy ausente de las redes pero por fortuna hace varias dio una gran noticia a sus seguidores reapareciendo a través de su cuenta oficial de Instagram. Resulta que Rodríguez compartió un par de fotografías en las que aparece mostrando su envidiada silueta con un conjunto de falda y blusa corta en color fucsia, tacones repletos de brillantes y el cabello recogido.

Como era de esperarse las imágenes de Cynthia causaron revuelo y robaron suspiros entre sus más de cuatro millones de seguidores, por lo que la publicación ya cuenta con más de 63 mil Me Gusta y decenas de muestras de cariño. Los fieles admiradores y fans de la expresentadora de Venga la Alegría ya se encuentran desesperados por volverla a ver trabajando en la televisión, sin embargo, aún no hay fecha del fin de su retiro momentáneo.

