Salió del clóset: Tras 10 años en TV Azteca, galán firma con Televisa y alista su muerte en 'Hoy'

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien fue involucrado sentimentalmente con otro hombre y él tuvo que hablar de su orientación sexual para aclarar si estaba en el clóset o no, firma nuevo contrato con Televisa tras haber perdido su exclusividad y aparece en redes del programa Hoy hablando de la muerte. Se trata del actor sonorense David Zepeda, quien estuvo 10 años en TV Azteca pero ahora triunfa como el protagonista más cotizado en San Ángel.

Como se recordará, Zepeda empezó trabajando en Televisión Azteca en melodramas como Los Sánchez, sin embargo, después de una década se fue a Televisa, donde rápidamente se volvió uno de los galanes más solicitados de la pantalla chica, protagonizando Sortilegio, Soy tu dueña, Abismo de pasión, Por amar sin ley, Vencer el desamor, Mi fortuna es amarte y Vencer la ausencia. Fue por esta última que habló de la muerte, ya que en el melodrama que acaba de finalizar se habla de la donación de órganos.

En declaraciones dadas a El Universal y retomadas en redes de Las Estrellas y el Programa Hoy, el actor que acaba de firmar de nuevo con Televisa para hacer Pienso en ti con Dulce María, contó que está de acuerdo con esa decisión y habló de cómo ha pensado en alistar todo para cuando llegue la muerte: "Sí, ahora que terminó la novela lo pensé más a fondo y sí me encantaría. Siempre hay miedo, pero hay que informarse, llegar con la información de primera mano e importante para que tomes esa decisión".

Salvas muchas vidas; hasta muerto dejas una parte viva de ti, a través de otra persona, de otro cuerpo", compartió.

Zepeda sostuvo que aunque es un tema tabú para muchos, se debe hacer consciencia: "Es un tema que casi nunca se toca, qué bueno que en esta historia hacen conciencia de ello porque a través de tu cuerpo puedes salvar vidas y eso es fundamental y no tenemos a veces la educación, ni la información necesaria para decir 'va, dona'", manifestó. Y es que en la historia de Rosy Ocampo, la esposa de 'Jerónimo', 'Lenar', interpretada por Laura Carmine, tomó esa decisión antes de morir.

Como se recordará, el actor de 49 años ha sido señalado de presuntamente ser homosexual, pues casi siempre ha mantenido a sus parejas en privado, lo que ha desatado infinidad de especulaciones sobre su orientación sexual. En 2020, enfrentó un duro escándalo luego de que el estilista Daniel Urquiza se quitara la vida. Tras su muerte, surgieron rumores de que ambos sostenían una relación amorosa. Pese a que algunos medios afirmaban que habían pruebas, esto nunca fue confirmado.

El propio actor se ha hartado de las habladurías y de una vez por todas salió del clóset, pero no como homosexual, ya que afirma que ama a las mujeres. Aunque señaló que no comparte el gusto por el sexo opuesto, aseguró que si lo fuera, no tendría problema en admitirlo. En entrevista con Mara Patricia Castañeda hace unos años, el sonorense comentó que no podían haberle levantado un falso más grande, pues le encantan las mujeres, callando así versiones de su sexualidad.

