Tras 16 años al aire y despido de TV Azteca, conductora traiciona a 'VLA' y reaparece en 'Hoy'

Ciudad de México.- Una famosa y querida conductora, quien trabajó en TV Azteca durante más de 16 años y luego fue despedida de un día para otro, sorprendió a los televidentes debido a que este martes 8 de noviembre regresó al programa Hoy y dio un duro golpe al rating de Venga la Alegría. Se trata de Jenny García, quien fue contratada como coreógrafa del concurso Las Estrellas Bailan en Hoy desde 2020.

La famosa rubia de 39 años estuvo en las filas de la empresa del Ajusco desde inicios de los 2000's pero en 2019 fue repentinamente despedida. Hay que recordar que ella fue la líder del Ballet de Venga la Alegría a lo largo de toda su existencia, pero luego la producción de VLA decidió hacer cambios, desaparecieron esta sección del matutino y las despidieron a todas, incluida a Jenny, quien también concursó en el reality Exatlón México.

Ballet de 'VLA'

En 2020 la también modelo debutó en la pantalla de la televisora de San Ángel al formar parte del exitoso reality Guerreros 2020 producido por Magda Rodríguez (qepd). Meses después llegó a Hoy para participar en la sección fitness del programa y meses más tarde se integró de lleno como coreógrafa del concurso Las Estrellas Bailan en Hoy, además de que también ha llegado a reemplazar a las concursantes que se tienen que ausentar por lesiones o permisos especiales.

Aunque García prefiere permanecer tras bambalinas durante la competencia, en esta mañana de martes se puso ante las cámaras del matutino que le hace la competencia a VLA para defender a Manelyk González y 'Potro' Caballero, quienes están a su cargo en las coreografías. La guapísima mujer capitalina se dejó ver muy molesta con las críticas que ha lanzado Ema Pulido en contra de ellos y los defendió a capa y espada.

Vengo a defender a mis chicos, con el respeto que me merece porque la amo y la admiro, creo que usted no está viendo la evolución, las cargadas que hacen son de profesionales, le echan muchas ganas, no me faltan a sus ensayos, siempre es 'sí'".

Pese a los comentarios que hizo la coreógrafa profesional de LEBEH, Ema siguió insistiendo en que esta pareja "no baila" y argumentó que ninguno es digno de estar en la temporada Campeón de campeones: "Yo también admiro tu trabajo, pero simplemente no veo baile, veo pasos escolares". Jenny siguió defendiendo a Mane y 'Potro' asegurando que sus bailes ya no son básicos pero no logró que la maestra Ema cambiara de opinión.

Han habido mucho más básicos y pone mejor calificación", comentó García ya un poco molesta.

Fuente: Tribuna