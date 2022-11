Tras cirugías y 12 años desaparecida de Televisa, actriz de novelas debuta en 'Hoy' y hunde a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa villana de telenovelas, quien hace 12 años realizó su último proyecto para Televisa, sorprendió al público de la empresa debido a que este martes 8 de noviembre apareció por primera vez en el programa Hoy y dio un duro golpe al rating de la competencia, Venga la Alegría. Se trata de la retirada Andrea García, quien llegó al matutino para contar todos los detalles sobre sus problemas con su padre, el gran Andrés García.

La heredera del histrión mexicano y Fernanda Ampudia desde temprana edad mostró interés por seguir los pasos de su padre y comenzó su carrera en la televisora de San Ángel cuando era una jovencita de 21 años apareciendo en la novela Tú y yo (1996), la cual le abrió las puertas para realizar otros entrañables melodramas como La Usurpadora, donde la hizo de villana, Amor gitano, Mujer de madera y En nombre del amor.

Así luce Andrea García en la actualidad

Andrea, quien también posó para varias portadas de revistas para caballeros, trabajó por última vez en Televisa en 2010 cuando grabó la telenovela Triunfo del amor de la productora Angelli Nesma y luego pasó algunos años desaparecida de la televisión, hasta que en 2015 regresó formando parte del reality show Rica Famosa Latina, que fue transmitido en los Estados Unidos por la cadena Estrella TV.

Se sabe que en la actualidad la también conductora trabaja para la corte estadounidense y que también realiza pequeños proyectos actorales como la puesta en escena La Semesienta, ya bien vacunada. Durante la mañana de este martes 8 de noviembre García dio una inesperada sorpresa al público del Canal de Las Estrellas debido a que apareció en exclusiva ante las cámaras del programa Hoy.

Resulta que por primera vez la actriz, quien ya es madre de una joven llamada Carlota, decidió romper el silencio para hablar sobre su distanciamiento de don Andrés luego de que este haya dicho que no quiere verla ni en pintura y que está fuera de su testamento: "Nunca me ha gustado compartir detalles personales pero este fue público que yo tuve la oportunidad de hablar con él", dijo desde las calles de Los Ángeles.

Andrea asegura que decidió buscar a su padre porque "Dios" le envió la señal: "Yo sentí que Dios me dijo 'vas a tener la oportunidad de hablar con tu papá'", expresó y también confesó que está muy triste de vivir alejada de él: "Son situaciones muy difíciles, muy dolorosas, son detalles en los que no voy a entrar, las declaraciones de mi santo señor padre son parte de su enfermedad, es una situación bien delicada".

Y finalizó diciendo que de momento otra vez está distanciada del galán de novelas y películas ya que la tiene bloqueada y no se puede comunicar de ninguna forma con él: "No hay esa vía de comunicación, entonces, así lo sentí, Dios me dijo 'te voy a dar la oportunidad de hablar con tu verdadero padre' y fue precioso, los dos nos dijimos que nos amábamos pero al día siguiente volvió al mismo patrón y hasta me bloqueó", detalló.

