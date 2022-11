Tras romper con Irina Baeva, filtran VIDEO de Gabriel Soto con actriz y ella reacciona en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica no ha dejado de perseguir a Gabriel Soto e Irina Baeva luego de que se rumorara que habían terminado su relación y compromiso matrimonial, y aunque ellos ya lo desmintieron, ahora una guapísima actriz de Televisa que fue involucrada sentimentalmente con el galán mexicano responde y revela si son amantes. Se trata de Sara Corrales, quien trabaja junto al actor en el recién estrenado melodrama Mi camino es amarte.

Desde hace muchos meses se ha estado manejando la versión de que el exesposo de Geraldine Bazán ya no estaba comprometido con Irina y ayer lunes 7 de noviembre el periodista Álex Kaffie sacó a la luz los motivos de este truene. Según información que colocó en su columna, el histrión de 47 años fue quien terminó con su noviazgo con la nacida en Moscú, Rusia, luego de él mismo volviera a posponer la boda.

El enamoramiento de Gabriel Soto e Irina Baeva concluyó hace dos meses. Sí, tal noviazgo finalizó cuando él tomó la decisión de cancelar la boda", explicó.

Aunque Gabriel y la guapísima actriz de 30 años ya salieron a negar su separación, hace unos días se rumoró que él ya estaba con alguien más y esta persona era Sara Corrales, quien llegó al programa Hoy este martes 8 de noviembre para aclarar que ella y el mexicano solo son compañeros de trabajo: "Ya sabes cómo funciona esto, a uno lo involucran con todo el mundo, y la verdad es que no (somos amantes), están bastante perdidos en ese aspecto".

La también empresaria colombiana echó por borda estas especulaciones y señaló que Soto no es el primer galán que le inventan, por lo cual ya ni la molesta: "Me rio, de verdad no sabes cuánto, porque no solamente me han inventado chismes con él, sino con un montón de gente más, y yo creo que uno crea callo a partir de los años de carrera, de experiencia, y ya uno aprende a manejar los medios completamente, y empiezas ya a disfrutar de todos estos chismes que se inventan".

Escena de 'Mi camino es amarte'

Sara, quien intérprete a 'Úrsula' en la historia de Mi camino es amarte donde es pareja de 'Memo' (Gabriel Soto), también explicó porqué surgió el rumor de que ella y el aún prometido de Irina Baeva estaban saliendo en plan romántico. Resulta que a través de las redes se filtró un video en el que aparecen bailando juntos pero ella de inmediato aclaró que no estaban en ninguna cita y señaló que durante un 'corte y a comer' de las grabaciones, todo el elenco aprovechó para ponerse a bailar.

Ese video que se filtró fue muy divertido porque fue en medio de las grabaciones, o sea, estamos en un corte a comer, y nos pusimos a bailar todos, entonces fue un concurso de baile, y todos salimos bailando, entonces ¿de dónde sacan esto?, no fue ni siquiera un video discreto", respondió.

