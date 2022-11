Tras subir inquietante video, fans de Britney Spears se muestran preocupados por la cantante

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Hace 1 año, los internautas se unieron en redes sociales para manifestarse bajo el hashtag, #FreeBritney, debido a que salió a la luz la ola de abusos y maltratos que la princesa del pop estuvo recibiendo durante los 13 años que estuvo bajo la tutela de su padre, Jamie Spears, en la que se sabe que estuvo encerrada por 2 años e incluso le dieron litio en sus medicamentos.

Luego de que un juez de Los Ángeles, Estados Unidos le otorgó su entera libertad, la cantante contrajo nupcias, aunque luego de ello su esposo de ahora 29 años, Sam Asghari, dejó de aparecer en las publicaciones de la estrella pop. De hecho, algo que ha comenzado a inquietar a sus fans es que la intérprete de Toxic ha estado compartiendo videos donde se le ve bailando frente a una cámara desde su casa, pero los ojos minuciosos de Internet han descubierto cosas que, a primera vista, podrían parecer fuera de lugar.

Un ejemplo de ello ocurrió durante la tarde de este martes, 8 de noviembre, cuando publicó un clip donde se le ve bailando con unos botines color blanco de tacón y un bañador rosado. Por otro lado, la estrella escribió en su cuenta oficial de Instagram: "Vale, no te rías. Me tomo en serio cuando actúo. Voy a publicar esto porque es con tacones. Soy una principiante. Es la mirada supongo y... si soy extremadamente rara", apuntó la famosa.

Lo que preocupó e incluso molestó a sus fans es que Britney Spears literalmente pasó toda su carrera bailando en tacones, por lo que no debería de afirmar que es una "principiante". El segundo dato que llamó la atención de sus más de 41 millones de seguidores es que en cada video que publica aparece usando el mismo bañador, casi como si no cambiase su ropa. Un tercer aspecto que causó alarmas es que la casa en donde fueron grabados estos videos es donde vivía cuando estaba aislada por su papá, por lo que se presume que estos clips fueron grabados en aquella época y no son actuales.

Varios fans comenzaron a lanzar teorías y a preguntar dónde se encuentra la artista ahora, ya que, como se menciona, no ha publicado fotografías con su esposo o algo parecido, lo que los llevó a creer que la cantante de I wanna go está desaparecida, hecho que por obvias razones no se puede confirmar: Cabe mencionar que no faltaron quienes directamente insultaron a la cantante de Circus, mismos que atribuyeron sus bailes a su supuesta mala condición emocional.

