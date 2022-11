Tras sufrir terrible accidente, Eugenio Derbez reaparece así para presentar su próximo trabajo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace varias semanas, Alessandra Rosaldo paralizó a la farándula mexicana y estadounidense, después de que emitió un comunicado en el que indicaba que su esposo, el actor, productor y comediante, Eugenio Derbez había sufrido un grave accidente, aunque en ese momento no brindó detalles sobre lo ocurrido con el histrión de No eres tú, soy yo; tiempo después se supo que no se le vería pronto frente a cámaras.

Como muchos sabrán, Eugenio Derbez es descrito como una persona que no suele detenerse nunca, ya que, cuenta con muchos proyectos, entre los que se pueden mencionar Acapulco TV, LOL, diversos filmes, así como muchas otras producciones, se podría decir que el hombre ni siquiera descansa en sus vacaciones, porque gracias a De Familia Con Derbez es bien sabido que el padre de Aislinn puede crear un medio de entretenimiento hasta de sus paseos familiares.

Es por los motivos anteriormente mencionados que pudo resultar chocante para sus amigos y familiares saber que el hijo de Silvia Derbez se había visto obligado a detener su marcha de trabajo, debido a que sufrió una aparatosa caída mientras jugaba con un visor de realidad virtual, de la cual sufrió 15 fracturas al caer sobre su brazo y pegarse contra la escalera, motivo por el que tuvo que ser sometido a una cirugía larga; mientras que la recuperación será larga y bastante dolorosa.

Afortunadamente para Eugenio Derbez, él ya tenía varios proyectos preparados, por lo que pese a estar en cama, sus fanáticos podrán continuar disfrutando de su presencia en la televisión , por un lado, en Apple Watch + ya se estrenó su serie, Acapulco TV, mientras que en Prime Video se está preparando el lanzamiento de la quinta temporada de Last One Laughing (LOL, por sus siglas), donde aparentemente no aparecerá junto a su hijo, José Eduardo quien fue co-conductor en la edición pasada.

Resulta ser que durante la tarde de este martes, 8 de noviembre, Eugenio se dejó ver nuevamente en un video promocional de la competencia de comediantes, en él, el actor de CODA y No se aceptan devoluciones presentó al Diablito como el nuevo integrante de esta quinta edición, cabe señalar que si bien, Derbez aparece en los promocionales, la realidad es que estos pudieron haber sido grabados desde antes del terrible accidente del actor.

