Adiós Televisa: Tras 7 años vetada de TV Azteca, conductora reaparece en 'VLA' y hunde a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una polémica actriz y conductora, quien inició su carrera en la pantalla de TV Azteca y luego fue vetada de la empresa por al menos 7 años, dio un duro golpe al rating del programa Hoy debido a que este miércoles 9 de noviembre se unió al elenco del matutino Venga la Alegría. Se trata de la también cantante Myriam Montemayor, quien se volvió famosa luego de ganar la primera generación del reality La Academia.

La nacida en Monterrey, Nuevo León, llegó a las filas de la televisora del Ajusco por primera vez hace 20 años y además de concursar en el programa de canto también tuvo la oportunidad de actuar en unitarios y telenovelas como Lo que callamos las mujeres, La vida es una canción y Los Sánchez. Además de que también participó en los realitys Desafío de Estrellas (2003) y El Gran Desafío de Estrellas (2009).

Sin embargo, Myriam no ha tenido una carrera nada fácil y es que hace tiempo se enfrentó a la pérdida de tres bebés y además ser vetada de su 'casa' TV Azteca durante aproximadamente 7 años luego de un presunto pleito con los ejecutivos del canal. Asimismo en los últimos años no ha parado de recibir ataques de su excompañera Toñita Salazar, quien ya tiene una orden de restricción para no acercarse a la cantante.

La también intérprete de teatro, donde realizó obras como Cats, El Mago de Oz y Jesucristo Superestrella, pudo hacer su debut en la televisora de San Ángel hace unos años al no contar con contrato de exclusividad, por lo que Montemayor ha podido visitar el foro del programa Hoy en repetidas ocasiones y además el año pasado tuvo una aparición especial en el concurso infantil Los Chiquillos de Hoy.

Myriam Montemayor en 'Hoy'

Sin embargo, este 2022 la regiomontana de 41 años regresó por todo lo alto a las filas de TV Azteca pues fue invitada a fungir como la madrina de la nueva generación de La Academia 20 años. Mientras que este miércoles 9 de noviembre le abrieron las puertas del foro del matutino Venga la Alegría para que promocione su música y además la volvieron a invitaron a ser juez del reality ¡Quiero Cantar!.

Myriam, quien luce de lo más guapa luego haberse convertido en madre y años casada con Frank Garza, llegó al programa que le hace la competencia a Hoy dando un golpe a su rating, ya que tuvo que reemplazar al conductor Horacio Villalobos en el panel de críticos. Él no se encuentra al aire en VLA debido a que se tomó unas merecidas vacaciones para celebrar su cumpleaños número 52 a lo grande en Las Vegas, Estados Unidos.

