Desfigurada y subió 30 kilos: Tras ir a TV Azteca, fracasa novela y Televisa saca del aire a actriz

Ciudad de México.- Televisa decidió sacar del aire una telenovela muy conocida, con populares protagonistas, luego de que fracasara en audiencia. Se trata de Soñadoras, la cual había estado retransmitiéndose por el canal TlNovelas, sin embargo, ante los pésimos números que registró en el rating, fue sacada de la programación del canal propiedad de la televisora de San Ángel y reemplazada por otro melodrama clásico protagonizado por Adela Noriega, El Privilegio de Amar.

Como se recordará, Soñadoras fue una telenovela producida por Emilio Larrosa entre los años 1998 y 1999. Esta fue protagonizada por Alejandra Ávalos y Arturo Peniche como protagonistas adultos y Aracely Arámbula, Michelle Vieth, Angélica Vale, Laisha Wilkins, Irán Castillo, Arath de la Torre, Eduardo Verástegui, Diego Schoening, Jan y Kuno Becker como protagonistas juveniles. En los roles antagónicos estuvieron José Carlos Ruiz, Dulce, Carlos Cámara, Alejandro Aragón y Rudy Casan.

Aunque en su momento fue un tremendo éxito y tuvo mucha popularidad, casi 25 años después esta misma fórmula no funcionó con la audiencia, ya que estaba causando que el resto de los melodramas perdieran rating, por lo que la sacaron del aire tras apenas unos meses. Entre las actrices que protagonizaron el melodrama y que ya no podrán ser vistas en la pantalla está Angélica Vale, quien actualmente no tiene ningún proyecto en la televisora, a diferencia de Michelle Vieth o Aracely Arámbula.

'Soñadoras' sale del aire

Como se recordará, la hija de Angélica María empezó a trabajar en los años 70 cuando apenas era una bebé, siendo vetada a los 7 años de edad de la televisora por problemas que tuvo su padre con Emilio Azcárraga. No obstante, después pudo volver y participó en melodramas como Amigas y rivales y La fea más bella, remake de la versión colombiana Betty la fea, en donde lucía desfigurada pues la volvieron "fea" para dar vida a 'Leticia Padilla Solís'.

Angélica Vale

'La Vale' actuó en Y mañana será otro día en 2018, sin embargo, esta resultó un fracaso y perdió su contrato de exclusividad. Poco después se unió a las filas de TV Azteca, debutando en Ventaneando con Pati Chapoy. La artista de 46 años, quien se ha sincerado sobre su lucha contra el sobrepeso pues subió más de 30 kilos debido a problemas hormonales derivados de sus embarazos, lamentablemente ya no será vista en el canal TlNovelas, sin embargo, podría volver muy pronto con un nuevo proyecto.

