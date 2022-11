Divorciada y en coma: Tras derrame cerebral y 20 años retirada, exactriz de Televisa llega a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una actriz de telenovelas, quien lleva más de 20 años alejada de los melodramas por problemas de salud, aparece en el matutino de TV Azteca Venga la Alegría y se defiende de las acusaciones de su exabogado, quien aseguró que ella amenazaba y maltrataba a sus empleadas luego de que denunciara haber sido agredida a las afuera de los juzgados en la CDMX. También aprovechó para desmentir las declaraciones que ha hecho su exesposo.

Se trata de Daniela Spanic, hermana de Gaby Spanic, quien se retiró del medio artístico tras participar en melodramas como La Usurpadora en Televisa y La Duda en el Ajusco por problemas de salud. Y es que a los 43 años fue hospitalizada de urgencia tras padecer fuertes dolores de cabeza, pues luego revelaron que había sufrido un derrame cerebral. La actriz quedó en coma estando embarazada, sin embargo, afortunadamente pudo despertar y dio a luz a su hija Katalina.

Daniela y Gaby Spanic

Tras 10 años casada con el padre de su hija, Ademar Nahúm, se divorciaron en 2017, aunque han tenido conflictos y fuertes diferencias. Tras recuperarse de esta crisis de salud y sufrir algunas secuelas como dificultades para hablar, la hermana de Gaby denunció hace unas semanas que fue víctima de una agresión al acudir a los juzgados familiares a donde fue a solucionar un problema de pensión alimenticia con su expareja.

Y ahora, tras ser señalada de su antigua defensa de presuntamente agredir a sus empleados, la actriz aparece en Venga la Alegría y se defiende: "Si me faltan al respeto me defiendo porque es mi casa. Si esas mujeres hacen lo que le da la gana también es mi casa. me a tristeza que esas mujeres no se apoyen unas con otras", y sobre que ella debería recibir ayuda psiquiátrica, expresó: "él debería ir, es bipolar y hasta peligroso, muy peligroso para mi hija".

Por otro lado, Daniela afirmó que su ex miente: "dicen por la televisión que siempre está al pendiente de mi, ni me compra medicamento. No puedo aceptar que lo cubren por mi hija y por Dios, mi hija es mi corazón". Finalmente, la exmodelo pide no minimizar el golpe que sufrió en la cabeza durante el presunto ataque: "no entiendo porqué la gente habla de una forma tan sencilla, me pudo matar", comentó sobre su agresor. Y sobre su hermana Gaby, dijo que la ha apoyado en todo momento: "Aunque siempre trabaja por su hijo, por ella y por todo y la felicito".

Fuente: Tribuna