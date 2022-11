El rock le llora a una leyenda: Muere el músico Dan McCafferty, vocalista de Nazareth

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Una de las voces más reconocidas del rock clásico se ha apagado, pues el pasado martes 8 de noviembre se informó que Dan McCafferty, quien durante la década de los 60 saltara a la fama tras convertirse en el cantante principal de la agrupación Nazareth, había perdido la vida a los 76 años de edad sin que al momento se den detalles de su deceso.

Mediante un comunicado en su cuenta oficial de Instagram, Pete Adnew quien compartió varios discos y escenarios con el finado, confirmó la muerte del cantante, lo que pronto causó reacciones de parte de los internautas en diversas plataformas sociales. "Este es el anuncio más triste que he tenido que hacer", escribió al inicio de su mensaje en dicha plataforma digital.

"Maryann y la familia han perdido a un maravilloso y amoroso esposo y padre, yo he perdido a mi mejor amigo y el mundo ha perdido a uno de los mejores cantantes que jamás haya existido. Demasiado molesto para decir algo más en este momento".

Aunque no se reveló cuál fue la causa del deceso, se sabía que Dan McCafferty había tenido que alejarse de manera definitiva de la música en 2013 debido a que le diagnosticaron obstrucción pulmonar crónica, enfermedad que entre los síntomas se caracterizaba por la dificultad de poder respirar, lo que por ende, le pedía cantar como lo había hecho cuando conquistó a toda una generación con éxitos como Love Hurts, Broken Down Angel, Miss Misery o This flight Tonight, todas lanzadas durante la década de los 70.

Al informar sobre esta enfermedad, McCafferty había manifestado que antes de serle detectada, él ya notaba problemas para cantar como solía hacerlo. "Me imagino que si no puedes hacer el trabajo, entonces realmente no deberías estar allí. Estoy triste por eso, pero ya no puedo cantar un set completo en vivo", dijo visiblemente conmovido en una entrevista para la revista Classic Rock.

Pese a que en 2013 anunció su retiro debido a los problemas de salud, en 2019 lanzó un álbum solista titulado 'Last Testament', siendo este el último material en el que trabajara. Al momento, Nazareth ha perdido a dos miembros, pues antes del deceso de Dan McCafferty quien era uno de los fundadores, se reportó la de Manny Charlton en junio del presente año, otro de los responsables de formar la banda.

