Ella es la actriz que 'encarnará' la versión adulta de Gloria Trevi en su bioserie

Ciudad de México.- Por medio de redes sociales, se reveló el nombre de la actriz que dará vida a la cantante Gloria Trevi en su versión adulta, y es que ya se habían revelado las que representarán las otras etapas, sin embargo, hasta ahora se pudo saber de la actual, quien al parecer tienen cierto parecido, pero ya con la magia de la producción tomará más forma.

Se trata de la actriz venezolana, Scarlet Gruber, quien fue elegida por la productora Carla Estrada para dar vida a la intérprete de Todos Me Miran, esto luego de que Televisa emitiera un comunicado en el que hace oficial la noticia, al contar con una staff de actores completo para comenzar con el proyecto, mismo que promete estar en el agrado del público.

Por su parte 'La Trevi' compartió un emotivo mensaje para todas las actrices que le darán vida, en el que ella les desea el mejor de los éxitos, además de recordar muchos de sus amargos momentos a través de las grabaciones del proyecto, pues es como ver en tercera persona todo lo ocurrido en los años 90 que fue una de las décadas más difíciles de la cantante.

Sé que para algunas de ustedes no va a ser nada fácil, van a tener que ponerse en mi piel y estar en mi piel es en algunos momentos derramar muchas lágrimas... Yo me conmuevo mucho porque de alguna u otra manera es como si me viera a mí misma, en esas diferentes etapas en las que si yo pudiera decirme algo me diría ‘ve adelante, no tengas miedo, solamente no te rindas, Dios está contigo", compartió Gloria.