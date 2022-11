Enferma y vetada: Polémica actriz de Televisa renuncia a 'Hoy' y confirma divorcio en 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica actriz, conductora y cantante, abandona el programa Hoy para aparecer en las pantallas del programa de TV Azteca Ventaneando para hablar de su divorcio y la crisis emocional que atraviesa. Se trata de la exparticipante de La Academia Antonia Salazar, mejor conocida como Toñita, quien abre su corazón en el programa de Pati Chapoy, traicionando a las filas de Televisa.

Como se recordará, Toñita participó en la primera generación de La Academia de TV Azteca hace 20 años, sin embargo, tras 18 años en el Ajusco se cambió a San Ángel. La veracruzana sostuvo hace tiempo que habría sido vetada del reality musical ya que no fue requerida para el reencuentro cuando se hizo una generación en honor a los 20 años del programa, sin embargo, se integró al elenco del matutino de Las Estrellas pues la productora Andrea Rodríguez la invitó al reality Las Estrellas Bailan en Hoy.

Tras varios problemas de salud pues se lastimó un par de veces en los ensayos, además de que ha abierto su corazón para señalar que padece depresión y ansiedad, la actriz se unió a Las Estrellas Bailan en Hoy hace unos meses con Chao y Jorge Losa como sus parejas, aunque no ganó. Aunque actualmente compite en la edición 'Campeón de Campeones', Toñita apareció en las pantallas de Ventaneando para hablar del complicado momento que vive, pues confirma su divorcio y que su hija intentó quitarse la vida.

La artista mencionó que se está separando de su expareja Juan Manuel luego de 17 años juntos y su hija de 14 años intentó quitarse la vida ya que, según argumenta, los fanáticos de Myriam Montemayor no la dejarían de hostigar. Aunque no pasó a mayores, Toñita habla de la enfermedad de su hija: "Mi hija tiene depresión y ansiedad, tiene 14 años. Sufrió bullying en la primaria, ella sufrió bullying por parte de los seguidores de una excompañera. A esto súmale una separación. Es una niña fuerte pero también frágil".

Y añadió: "Ella está en tratamiento desde hace más de dos años, no es desde ahorita. Tiene a su psicólogo, a su psiquiatra. Acuérdense que el proceso es químico, no es tanto de 'ay me quiero matar', no. Ella no crea la serotonina que uno crea, ni yo, o sea, entonces para la gente que se burle y cree que uno hace drama, solo les diré: ojalá nunca les toque un proceso así porque lo más difícil es ver a un hijo postrado en la cama".

Finalmente, reflexionó sobre lo que está pasando: "Todo se me juntó, me pasó que me separé, que mi hija tuvo una recaída muy cañona y me pasó que que me quedé sola. Aquí estamos de pie, no soy la primera ni la última mujer que se ha separado ni soy la primera ni la última madre que su hijo ha sufrido bullying, que a su hija le ha pasado este tipo de situaciones. Puedes traer el corazón roto pero siempre puedes salir adelante", concluyó.

