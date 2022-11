Lo niega: Con un contundente "yo no me enteré", Alejandro Fernández aclara veto de la prensa

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- Hace un par de semanas, los medios de comunicación con sede en la ciudad de Guadalajara, en el Estado de Jalisco, revelaron que el cantante de regional mexicano, Alejandro Fernández, estaría vetado por la manera en la que trataba a los representantes de la prensa que se encargaban de cubrir los eventos que éste ofrecía, incluidos comunicadores de la empresa Televisa, quienes le hicieron llegar una carta donde lo notificaban de lo anterior.

Cabe destacar que el presunto veto seria durante las denominadas Fiestas de Octubre que se celebraron en el municipio de Zapopan. No obstante, el intérprete de temas como Me dediqué a perderte, Como quien pierde una estrella o Si tú supieras, no había tenido la oportunidad de hablar ante las cámaras sino hasta ahora que fue parte de la alfombra roja de la presentación de una línea de joyería de prestigio, por lo que se ha aclarado, la cobertura no era para él.

Pese a lo anterior, el hijo de Vicente Fernández fue cuestionado sobre este veto y de manera contundente aseguró que él ni quiera estaba enterado del supuesto veto, por lo que su oficina le había aclarado que la carta iba dirigida a otro Alejandro Fernández, de ahí que dejara claro que de ser cierto el supuesto veto, él ni siquiera hubiera acudido como invitado al evento antes mencionado.

"Es que yo no me enteré. Yo no supe. (La carta) se la mandaron a otro Alejandro Fernández porque… No, no, no creo que fue una persona, porque sí literalmente fuera cierto pues aquí no los tendríamos", aseveró.

El cantante de 51 años de edad llegó al citado evento en compañía de su novia, Karla Laveaga y una vez que tuvo la atención de los representantes de la prensa, insistió en que la relación con los comunicadores "siempre ha sido buena, es solo una persona mal intencionada que se supone, se dice periodista. No sé, quería a fuerza que le diera una nota donde yo estaba sufriendo mucho porque estábamos con un problema en la ciudad, la ciudad estaba sangrando, obviamente yo no me voy a meter, los que tienen que arreglar es el Gobierno".

En ese sentido, el denominado 'Potrillo' insistió en que todo este presunto veto fue porque un periodista buscó perjudicarlo, algo por lo que insistió en que él siempre trata de atender a los medios, dar alguna postura o bien, emitir un comunicado y al no haber obtenido una respuesta favorable para esta persona en específico, todo se salió de control.

"Jamás me enteré que me querían hacer una entrevista. Cuando doy una entrevista siempre, o sea siempre, trato de decir algo o siempre doy un comunicado a los medios… pero no se vale que una persona, cuando estemos en un problema como el que nos enfrentamos en mi ciudad, y que me empiecen a atacar porque no di una conferencia de prensa, se me hace muy injusto y poco profesional de su parte por hacer este chisme".

Para seguir justificando su supuesto rechazo a la prensa, el cantante insistió en que él no había confirmado asistencia a una conferencia de prensa; incluso dejó claro que se enteró hasta después del supuesto veto donde su oficina le dejó claro que se trataba de un mal entendido ocasionado por un tercero. Finalmente, para romper la tensión y cerrar su participación para con los medios de comunicación, abordó el tema de Vicente Fernández en el marco en que casi se cumple un año de su deceso, algo por lo que aseguró, todavía es muy doloroso aceptar su partida.

"Siento que definitivamente mi padre era una persona que, o sea, pensamos que iba a durar siempre… 30 años… era una persona muy recia, muy fuerte, con muchas ganas de vivir, la verdad no sé, sentí que nos lo quitaron… nos robaron mucho tiempo de su vida, nos lo arrebataron, pero ya está en un mejor lugar y definitivamente creo que está mejor allá de cómo estaba aquí", remató.

