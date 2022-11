Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy 9 de noviembre para tu signo zodiacal; consulta las predicciones del día

Comparta este artículo

Ciudad de México.- “¿Cuál será la fortuna de mi signo zodiacal este miércoles 9 de noviembre del 2022?”, Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más consultada por los famosos en México y América Latina te comparte la respuesta a tu pregunta en los horóscopos de hoy, los cuales incluyen las predicciones del día en asuntos de amor, dinero, trabajo, salud y más.

Aries

Este miércoles tendrás mucha energía para salir con tus amigos, así que los astros te recomiendan aprovechar esa motivación para hacer cosas nuevas. Evita sustos con tus familiares; habla con la verdad.

Tauro

Tauro, este día tu pareja te dará consejos muy importantes sobre un asunto del trabajo que aún no resuelves; toma nota y aprende sobre él. En asuntos financieros, evita las compras hormiga y ahorra.

Géminis

En el trabajo, debes ser más firme con tus decisiones y con sus conocimientos, pues tu inseguridad te hará daño y no dejará que progreses. Las peleas con la pareja estarán muy latentes, tenga cuidado.

Cáncer

Es posible que hoy sufra con su espalda, debido a las malas posturas; tenga cuidado y no cargue cosas pesadas. Si tiene problemas, querido Cáncer, visite a su pareja y pídale apoyo, con gusto lo hará.

Leo

Este miércoles será perfecto para usted en asuntos de amor y de romance, así que si está soltero no tenga miedo en dar un nuevo paso. Es momento de darse un lujo, el trabajo ha sido próspero para usted.

Virgo

Este miércoles, querido Vigo, se encontrará con un mensaje muy especial en el trabajo, el cual le permitirá crecer y encontrar inspiración para su próximo proyecto. Es hora de alejarse de su exnovio.

Libra

Continúa la soledad en sus días, y eso será muy bueno para usted. No arriesgue mucho por poco, así que antes de tomar decisiones, medite o haga listas de pros y contras. Pasar tiempo en casa será bueno.

Escorpio

Será bueno que este día visite a su familia y pase más tiempo con los suyos. En el trabajo, le encargan nuevos deberes, pero todo saldrá bien para usted y su crecimiento no parará. Va por buen camino.

Sagitario

No hay herida que dure mil años, ni dolor eterno, así que no tema por ese mal de amores, pronto su vida dará un giro interesante. Evite tener tantos encuentros, podría enfrentarse con alguien a quien no quiere.

Capricornio

Estar sin un amor a la vista también tiene sus ventajas, así que dedíquese a gozar de su soltería ahora o nunca. Es un buen momento para invertir. Un amigo podría lastimarlo, así que mantenga sus precauciones.

Acuario

En su trabajo, ha demostrado que tiene talento y muchas ganas de crecer, así que exija lo que merece. La alimentación adecuada podría ayudarle a evitar problemas en su cuerpo; haga dieta.

Piscis

Tenga cuidado al momento de realizar movimientos bancarios, ya que andará algo despistado hoy. Se ha propuesto ahorrar y va por buen camino, pronto podrá alcanzar los logros que tanto desea y comprar eso que anhela.

Fuente: Tribuna