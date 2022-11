¿Pleito en la dinastía? Tras anunciar su boda, Vicente Fernández Jr. revela si se quedó sin herencia

Ciudad de México.- El polémico cantante Vicente Fernández Jr. habló en exclusiva con el programa Venga la Alegría para aclarar de una vez por todas si tiene un pleito con sus hermanos Gerardo y Alejandro Fernández luego de la muerte del patriarca de la dinastía, don Vicente Fernández. Asimismo reveló si son verdad los rumores que apuntan a que se quedó sin herencia para evitar que su futura esposa Mariana González se quede con todo en caso de una separación.

Hay que recordar que durante su paso por la alfombra de los Premios de la Radio 2022, el también heredero de doña Cuquita Fernández (María del Refugio Abarca) confesó que está tan enamorado de su guapísima novia que el próximo año por fin serán marido y mujer pues se van a casar: "En 2023, ya es un hecho", dijo 'Vicentillo' y detalló también que la esperada boda tendrá lugar en su natal Guadalajara, Jalisco.

Sin embargo, algunos medios comenzaron a especular que Vicente Jr. no se siente muy conforme y seguro al lado de la influencer y empresaria tapatía, por lo cual renunció a su herencia para evitar que esta se quede con todo en caso de que lleguen a separarse. Fue el periodista Gustavo Adolfo Infante quien sacó a la luz que el cantante de 58 años cedió varios terrenos a su madre en una jugada para salvaguardar su patrimonio.

Como era de esperarse, 'El Junior' ya salió a desmentir al titular del programa De primera mano a través de una entrevista que concedió al matutino de TV Azteca VLA: "Es una cosa muy estúpida, la heredera universal es mi madre. Las herencias son incompartidas, son propias y personales. Ya hubo un programa que sacó un documento, y argumentaba 'lo despojaron, le quitaron'", dijo asegurando que solo se trató de una donación.

Cambiando un poco de tema, el exesposo de la periodista Mara Patricia Castañeda también detalló a reporteros del Ajusco cómo se encuentra la familia Fernández ahora que ya se acerca el primer aniversario luctuoso del aclamado 'Charro de Huentitán': "Todos estamos tratando de vivir, de aprender a vivir con esto, siempre está en nuestro corazón, en nuestra mente, de toda la familia y de todo su público de mi padre".

Además Vicente Jr. también aprovechó para desmentir que haya una fractura en la dinastía ante la ausencia de su padre, pues él fue el único que no estuvo en el Rancho Los 3 Potrillos para conmemorar el Día de Muertos. Siendo tajante, el cantautor y empresario confesó que no pudo acompañar a su hermano Alejandro Fernández, su madre, y demás familia porque estaba ocupado trabajando, pero aseguró que se encuentran más unidos que nunca.

No estuve presente por cuestiones de trabajo, no como se ha manipulado en diferentes redes sociales, no hay ningún conflicto con nadie de mi familia. Yo fui el único que estuve ahí al pendiente junto con mi madre, porque estaban ocupados mis hermanos. Estamos unidos, no hay ningún conflicto", recalcó.