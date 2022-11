Salió del clóset: Divorciado y sin exclusividad, galán de Televisa deja TV Azteca y llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un guapo galán de telenovelas, quien salió del clóset en un proyecto al interpretar a un hombre bisexual, aparece en redes del programa Hoy derramando miel por su nuevo amor. Se trata de Matías Novoa, quien tras 10 años en TV Azteca debutó en Televisa y está arrasando como galán protagónico. Tras dos divorcios, el histrión chileno está más feliz que nunca junto a la actriz Michelle Renaud, con quien presume su relación y ya planea boda y hasta hijos.

Novoa llegó a trabajar a México en el 2008, firmando contrato de exclusividad con el Ajusco. En la televisora participó en melodramas como Secretos del alma, Mujer comprada, Quiéreme tonto, Bajo el alma, La Teniente, Hombre tenías que ser, Tanto amor, Nada Personal y Dos Lagos. Tras acabarse su exclusividad, se fue a Telemundo, donde estuvo en series como Enemigo íntimo, El Señor de los Cielos y La Doña, además de que se unió al elenco de la popular serie de Netflix ¿Quién mató a Sara?.

En 2021, Matías hizo su debut en la televisora de San Ángel y actuó en Vencer el pasado de Rosy Ocampo, sin embargo, su estelar llegó en La Herencia junto a Michelle Renaud. Aunque ambos negaron tener un romance, ya que la actriz se había separado de Danilo Carrera y Matías se divorció de Isabella Castillo, hace unas semanas confirmaron que están enamorados y que son los más felices juntos, pues ya hasta planean casarse y tener un bebé.

El chileno, quien salió del clóset en la ficción al dar vida a un hombre bisexual en la serie Armas de mujer de HBO Max, actualmente protagoniza Cabo con Bárbara de Regil y Diego Amozurrutia y apareció en redes del programa Hoy pues retomaron una publicación que hizo sobre Michelle, a quien le dedicó emotivas palabras, asegurando que es lo mejor que le ha pasado: "Next to me (junto a mí) Ella hace que todo brille! Podría quedarme eternamente viéndote sonreír. La plus belle! Para siempre así mi pew", escribió.

Instagram @matlechat

Y esta no fue la única publicación que ha hecho pues hace un par de días volvió a gritar su amor por la actriz en unas fotos que se tomaron en un viaje por Nueva York: "La Magia existe, la magia eres tu mi amor! Y dos almas se vuelven a encontrar, porque asi estaba escrito, asi el universo quizo… para siempre contigo! Gracias por alegrar mi vida, por esas risas, por ese amor, por estar conmigo… te amo @michellerenaud", escribió hace unos días.

Twitter @programa_hoy

Fuente: Tribuna