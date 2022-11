"Se debate entre la vida y la muerte": Reportan grave de salud a conductor de 'Chisme No Like'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este miércoles salió a la luz la terrible noticia de que uno de los conductores del programa de espectáculos, Chisme No Like, se encuentra hospitalizado y se debate entre la vida y la muerte. Se trata de El Kompa Yaso quien estuvo apoyando a Elisa Beristain en la conducción durante la participación de Javier Ceriani en el reality Survivor México y hasta hace algunos meses, junto a Sergio Catalán era el encargado de la sección Bombas de la semana.

Fue la periodista Lili Cabañas quien a través de su canal de YouTube anunció que El Kompa Yaso se encuentra delicado de salud. En una plática que tuvo con Carlos Alberto, detalló que el comediante está internado debido a que hace algunos meses comenzó a presentar problemas del hígado y riñón, revelando que se encuentra en la clínica número 24 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la Ciudad de México.

Según comentó la periodista, el presentador viajó de Estados Unidos a México por trabajo, sin embargo, se tuvo que hospitalizar en un nosocomio privado porque tenía una fuerte infección en el hígado y en el riñón, incluso comenzaron a hacerle diálisis.

Traía una fuerte infección en el hígado y riñón, le han tenido que hacer diálisis y él estuvo hospitalizado en un lugar privado...tuvo que ir a Guadalajara a hacer una presentación porque era imposible cancelar y dio el show, regresó a Ciudad de México e intentó entrar a un hospital público importante; lo llevaron a la raza, no lo admitieron y te quiero decir en qué hospital se encuentra mi querido Kompa Yaso, él está ahorita en el Hospital General de zona 24", expresó.

Asimismo, Lili Cabañas comentó que han intentado trasladar al comediante a otro lugar, debido a que no le han dado mucha atención y subrayó que se encuentra en estado grave: "Me han contado que han querido trasladarlo a otro lugar... aunque los tratos para toda la gente que están en estos hospitales digamos que es igual, me decían que al principio no le daban tanta atención y es importante comentar que está bastante delicado, este viaje a Guadalajara le hizo totalmente mal y él en estos momentos se encuentra muy muy delicado".

Detrás de la máscara macabra de payaso está el actor y humorista Eleazar del Valle. Se ganó el cariño y respaldo del público por su sentido de humor negro al interpretar diferentes tipos de chistes y rutinas de comedia. Hace unos meses se convirtió en uno de los favoritos en ganar el programa de Estrella TV, Tengo talento, mucho talento, pero al final quedó en cuarto lugar.

