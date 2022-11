Se desfiguró: Tras 22 años en Televisa y unirse a 'VLA', actriz de novelas reaparece en 'Hoy'

Ciudad de México.- Una famosa y polémica actriz de telenovelas, quien tiene 22 años de carrera en Televisa y que como ya no cuenta con exclusividad también ha podido estar en Venga la Alegría de TV Azteca, sorprendió a la audiencia del programa Hoy debido a que hace varias horas reapareció con una impactante noticia. Se trata de la guapísima Aleida Núñez, quien ha sido muy señalada por un supuesto abuso de cirugías y arreglitos estéticos.

La originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, empezó su carrera siendo concursante de certámenes de belleza e hizo su debut en la televisora de San Ángel en el año 2001 con el melodrama Salomé. Luego se unió a otras importantes producciones de novelas como Las vías del amor, Destilando Amor, La Fea Más Bella, Cuando me enamoro, Por amar sin ley, La mexicana y el güero y más recientemente en Corazón Guerrero.

Debido a que Aleida ya no contaba con contrato de exclusividad, Aleida probó suerte en otras empresas como la televisora del Ajusco, a donde acudió en septiembre del 2020 para hablar de su nuevo proyecto. La también cantante, quien se divorció de Pablo Glogovsky luego de 8 años de matrimonio, acudió al programa Venga la Alegría para dar detalles sobre su línea de ropa que había sacado a la venta y hasta concurso en la sección Gánale al Capi.

Sin embargo, durante esta mañana de miércoles 9 de noviembre la jalisciense de 41 años volvió a aparecer en el matutino del Canal de Las Estrellas Hoy debido a que sacaron del baúl de los recuerdos el amorío que tuvo con el primer actor Juan Ferrara hace unos años y dieron todos los detalles: "La historia de amor de Aleida Núñez con Juan Ferrara que pocos conocen", reportaron a través del Twitter del programa.

Núñez declaró en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para El minuto que cambió mi destino que los 2 años que duró su noviazgo con el reconocido histrión mexicano fueron "los mejores" de su vida pese a las críticas por llevarse 30 años de diferencia, pero lastimosamente se tuvieron que separar porque tenían planes de vida diferentes. La actriz siempre dijo que Juan la llenó de detalles siempre pero ella prefirió continuar con su vida ya que él no quería tener más hijos.

El platicar con él es una poesía... cuando platicaba con él me quedaba… me seducía y me invitaba a cenas deliciosas, me llevaba a los mejores lugares y me trató como una reina... Los mejores regalos, detalles, los mejores viajes y estuvimos dos años y estuve muy contenta", declaró hace tiempo.