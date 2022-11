Tenía cáncer: Tras 25 años 'en coma' y dejar las novelas, protagonista rompe en llanto en Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida protagonista de telenovelas, quien estuvo 9 años alejada de los foros de Televisa, regresa a la televisora de San Ángel de luto al recordar la muerte de una persona muy importante en su vida. Se trata de Karyme Lozano, quien regresó en el melodrama Mi Secreto luego de haberse ausentado casi una década para dedicarse a su familia en Estados Unidos. La actriz no puede evitar romper en llanto en pleno foro al hablar de la partida de su mamá por cáncer.

Karyme empezó su carrera en Televisa y actuó en melodramas como Si Dios me quita la vida, Pueblo chico, infierno grande, Tres Mujeres, Amar sin límites, El Manantial, Niña Amada Mía y Quiero amarte, abandonando México en el 2013. La actriz se casó por segunda vez tras su primer divorcio y se fue a vivir a Estados Unidos, donde se dedicó a la religión y su familia. Tras 9 años sin trabajar en México, este año volvió a la televisora de San Ángel, sin embargo, su regreso fue agridulce.

Karyme Lozano

Y es que aunque gozó volver como protagonista adulta a la telenovela Mi Secreto, producida por Carlos Moreno para el canal de Las Estrellas, en donde su personaje estuvo en coma durante 25 años, Karyme sufrió la muerte de su madre a causa del cáncer de páncreas. Hace unos días acudió al programa matutino Cuéntamelo Ya! y al ver una foto de su infancia con su madre, no pudo evitar romper en llanto al hablar de cómo sobrelleva el luto.

Y es que con motivo del reciente Día de los Muertos en México, conductores de Cuéntamelo Ya! le mostraron a la actriz una "fotografía de alguien muy especial" y le preguntaron si la incluyó en su altar. La imagen era de su madre, quien falleció hace poco mientras Karyme grababa la telenovela Mi Secreto, con la que volvió a México y a la televisión. "Ay, mi mami... claro. Justo ayer puse unas fotos en mi Instagram de mi mamá y mi papá, que los extraño muchísimo y pues sí, yo así 'pi, pi, pi'", contó.

"Esa foto sí es mi mami y yo de bebé. Mi mami falleció hace poco...", dijo y no pudo evitar romper en llanto. "Está fresco el sentimiento", le dijo el conductor Juan José Ulloa y ella entre lágrimas respondió: "Sí, pero le ofrezco todos los días mi trabajo. A ella le encantaba verme en las novelas. Me decía '¿por qué no vuelves a las novelas?' era mi fan número uno y pues le dedico todos los días, así de que: 'Mami, te dedico este día mi trabajo, con todo mi amor, se lo dedico a Dios'".

Pongo una foto de ella en mi camerino y eso me ayuda muchísimo y sé que está conmigo y sé que me está viendo", finalizó.

Fuente: Tribuna