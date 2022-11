Tras 38 años en Televisa y llegar a 'VLA', protagonista vuelve a 'Hoy' divorciada y sin exclusividad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien decidió retirarse momentáneamente de la actuación luego de 38 años de carrera en Televisa, reapareció esta mañana de miércoles en el programa Hoy para anunciar su regreso a la televisora y dio un duro golpe al matutino Venga la Alegría. Se trata de la querida mexicana Lety Calderón, quien se integró a las grabaciones del nuevo melodrama El amor invencible.

La reconocida actriz llegó a las filas de San Ángel en 1982 protagonizando entrañables novelas como Yo compro esa mujer, Esmeralda, La Indomable, Valeria y Maximiliano, La antorcha encendida, entre otras. Pero debido a su enorme talento actoral, Leticia también ha podido interpretar a icónicas villanas en proyectos del Canal de Las Estrellas como En nombre del amor, Amor bravío e Imperio de Mentiras.

Fuente: Internet

En 2020 la exesposa del abogado Juan Collado, de quien se separó en 2010 y ahora él está casado con la actriz Yadhira Carrillo, dio una muy mala noticia a sus fans diciendo que se retiraba de las novelas para estar en casa con sus hijos Luciano y Carlo: "Cuando puedo estar con ellos, yo corro de las grabaciones y estoy con ellos, ahora me voy a dedicar a eso, y ahora que ya terminé Imperio de Mentiras voy a ayudarles con las escuelas, cocinarles, que me gusta mucho, a estar con ellos", dijo al programa Hoy.

Durante este tiempo ausente de la televisión mexicana, Calderón se enfrentó a fuertes pérdidas como la muerte de su padre y varias enfermedades, que incluso la llevaron al quirófano para cirugías de emergencia. En una entrevista que brindó al matutino Venga la Alegría, la talentosa mujer reconoció que tuvo miedo de morir y por ello alistó todos sus documentos y testamento para no dejar desprotegidos a sus herederos.

Lety Calderón en 'VLA'

Hace unos días Lety dio una tremenda sorpresa a su amplia comunidad de seguidores pues se confirmó su participación en el melodrama El amor invencible y hace algunas horas apareció al lado de todo el elenco, liderado por los protagonistas Angelique Boyer y Danilo Carrera. Al finalizar la presentación oficial del proyecto de Juan Osorio, la intérprete de 54 años platicó con reporteros del programa Hoy sobre si ya piensa dejar a su hijo Luciano independizarse:

La guapísima actriz fue sincera y comentó que de momento Luciano, quien padece Síndrome de Down, seguirá viviendo con ella: "Ya le compré el departamento, lo sigo pagando, ya está amueblado, pero como no puede vivir ahí, ahorita lo estamos rentando", dijo. Calderón detalló que el lugar que le compró a su heredero se encuentra cerca de una plaza comercial pues existe la posibilidad de que él no pueda conducir, sin embargo, dijo que claro que lo meterá a clases de manejo.

Y aunque Luciano está sumamente entusiasmado por independizarse y vivir solo, ella cree que aún no está listo para enfrentarse a este gran reto: "Está estudiando gastronomía, y ahorita estamos usando los cuchillos, mi gran miedo es que tenga un accidente, que no sepa usar la estufa, quemarse, cortarse, ya le di un curso de primeros auxilios, lo voy a intentar (que viva solo) pero quizá en un par de años", contestó la aclamada intérprete.

Fuente: Tribuna y Twitter @programa_hoy