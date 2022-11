Tras dejar las novelas y 15 años retirado de Televisa, galán vuelve a 'Hoy' ahogado en llanto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso conductor y actor, quien inició su carrera actuando en telenovelas de Televisa y además hasta pudo hacer su debut en TV Azteca, regresa al programa Hoy y rompe en llanto luego de haber estado 15 años retirado de la televisión mexicana. Se trata del querido Diego Schoening, quien se dio a conocer por el grupo musical Timbiriche al lado de estrellas como Paulina Rubio, Alix Bauer, Sasha Sokol, Mariana Garza, Erik Rubín y Benny Ibarra.

Además de su increíble éxito en la música, el originario de la CDMX también tuvo la oportunidad de hacer varios proyectos en la empresa de San Ángel como los melodramas Muchachitas, Agujetas de color de rosa, Soñadoras y también grabó varios capítulos de Mujer, casos de la vida real. Asimismo probó suerte en la conducción y fue parte de Vida TV, Hoy Sábado y Buscando a Timbiriche, la nueva banda, por mencionar algunos.

Sin embargo, hace más de una década se fue a vivir a Estados Unidos y probó suerte en televisoras como Univisión y Telemundo, donde le dieron la oportunidad de conducir el matutino Un nuevo día (2013-2017). Además de que como no era exclusivo de ninguna empresa, Diego también realizó su debut en el Canal Azteca Uno actuando en el unitario La vida es una canción y a través de diversas entrevistas que brindó a Pati Chapoy para su programa Ventaneando.

Luego de tantos años de retiro, el pasado domingo Schoening reapareció por fin en el Canal de Las Estrellas debido a que se descubrió que estaba enmascarado en el personaje de 'Bot' de ¿Quién es la máscara?, donde lastimosamente fue eliminado en su segunda presentación. No obstante, la mañana de este miércoles 9 de noviembre el querido cantante regresó a los foros de Televisa como invitado especial del programa Hoy.

De hecho el intérprete de 52 años no pudo contener el llanto y derramó varias lágrimas al aire al recordar todo lo que vivió en su regreso a la pantalla chica tras tanto tiempo desaparecido. Hay que recordar que también acabó ahogado en llanto el pasado domingo luego de revelar su identidad: "Se me vinieron mil sentimientos, estaba emocionado y muy sentimental... pero ya aquí andamos, felices de la vida, este robot fue demandante pero me encantó", contó muy emotivo.

