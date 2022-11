VIDEO: Abuchean y lanzan huevos a Carlos III; Policía Británica detiene al agresor

Comparta este artículo

York, Reino Unido.- Luego de la muerte de la Reina Isabel II quien gobernó Inglaterra por 70 años, su primogénito Carlos fue quien atendió al trono; sin embargo, debido a su baja popularidad de esperaba que abdicara al trono y le dejara el puesto a William, su hijo mayor producto del matrimonio que tuvo con Diana Spencer. Al no haber hecho lo anterior, comenzó con las obligaciones que como monarca tiene, entre ellas giras de trabajo por todo Inglaterra.

En ese sentido, este miércoles 8 de noviembre viajó en compañía de su esposa, Camila Parker quien además es la reina consorte a York, ubicado al norte de Inglaterra donde un sujeto aprovechó el momento en que el actual monarca saludaba a la audiencia para lanzarle un total de cinco huevos, mismos que no pudo hacer que le causaran daño pero no por este asunto se libró de ser detenido.

Cabe destacar que incidente quedó grabado en video y ya se hizo viral en redes sociales, mismo donde se aprecia que el Rey no presta atención a la agresión y continúa con si trayecto como si no le hubiera afectado. Los huevos que le fueron lanzados quedaron en el pavimento mientras se escucha una ola de abucheos, los cuales aseguran internautas fueron tanto para los monarcas como para el agresor.

Entre los gritos, se escucha a un grupo de personas gritar "Dios salve al Rey", lo que ha valido a los seguidores del monarca a insistir que el abucheo fue para el joven que se atrevió a atentar contra el líder de la corona británica. Otros de los comentarios que se leen en redes tienen que ver con la popularidad del monarca y la presión que tendrá con el próximo lanzamiento de la nueva temporada de Netflix, The Crown, pues se abonará el divorcio y deceso de Lady Diana, al tiempo de la entrevista que concedió a medios británicos donde insiste en que su matrimonio estaba conformado por res personas, en referencia a Camila Parker.

Al momento, no se ha revelado la identidad del agresor o el castigo que pueda llegar a tener, pues desde la muerte de Isabel II, ha habido este tipo de ataques donde los miembros de la familia real an sido blanco de ataques, entre ellos el Príncipe Andrés, hermano del rey, quien fue acusado por acoso y abuso sexual. En dicho caso, el agresor también fue detenido y no se sabe si ya recuperó su libertad.

El agresor fue detenido de inmediato. Foto: Reuters

Fuente: Tribuna