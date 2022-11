VIDEO: Ángela Aguilar y Johnny Depp 'se roban' la atención de internautas en el proyecto de Rihanna

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Por fin llegó el día en que los suscriptores de la plataforma Prime Video pudimos ser testigos del lanzamiento del Volúmen 4 de 'Savage x Fenty', la colección de Rihanna que dejó un desfile de modas muy diferente a que la industria nos tiene acostumbrados, la razón es porque además de ser en streaming y poder verlo las veces que deseemos, con una excelente producción se muestran los productos, modelados por artistas de renombre tales como Johnny Depp y Ángela Aguilar, quien lució flamante en la lencería que la cantante tiene a la venta.

A lo largo de 40 minutos, con música totalmente bailable, luces que parpadean, clips animados y claro, todos los productos 'sensuales' que la originaria de Barbados diseñó, se muestra que cada una de las prendas no son exclusiva de géneros o tallas, Incluso, es la misma cantante que regresa a la industria del espectáculo la que abre el desfile con un corsette ceñido que va a juego con el resto de las modelos que además son bailarinas.

Instagram @badgalriri

Pasan apenas cuatro minutos de este episodio cuando la hija de Pepe Aguilar, la joven promesa del regional mexicano Ángela Aguila, se muestra en medio de un bosque oscuro donde al ritmo del tema Lick it N Split de Zebra Katz, Shygirl aparece rodeada de las bailarinas que conforme se acerca la cámara se alejan para mostrarla luciendo la lencería en tonos morado y negro que forman parte de esta línea.

Pese a que su tiempo en pantalla es de apenas 5 segundos, es la única mexicana que fue convocada para este desfile que la también empresaria ha lanzado, lo que claro, ha sido motivo de colocar su nombre en las tendencias de redes sociales pues por primera vez la integrante de la Dinastía Aguilar se muestra con un atuendo muy diferente al que nos tiene acostumbrados.

Regreso esperado

Del mismo modo, el actor de Hollywood, Johnny Depp también está de regreso en la industria y el streaming y claro, fue gracias al proyecto de Rihanna. Incluso, en redes sociales el protagonista de cintas como Charlie y la Fábrica de Chocolates, Piratas del Caribe o La ventana secreta, agradeció la oportunidad pues tras su divorcio con la actriz Amber Heard y el par de juicios que ambos protagonizaron, es de los primeros proyectos donde participa luego de haber 'cambiado de página'.

"Gracias @badgalriri #SAVAGEFENTYSHOW Vol.4 Out ahora en @primevideo", escribió el actor.

Foto: captura de pantalla / Prime Video

Al igual que Ángela Aguilar, el actor de 59 años de edad tiene poco menos de 10 segundos a cuadro aunque en su caso fue al ritmo de So fresh, so clean de Outkast; incluso, a diferencia de otros partícipes él no muestra la lencería que esta línea tiene disponible. Solo se le ve caminar por el mismo bosque, mirar seductoramente a la cámara, acercare a un árbol y con ello, dar pie a que la pasarela continúe, misma donde además hay ciertas participaciones musicales como es el caso de Anitta, por mencionar algunos.

Fuente: Tribuna