VIDEO: Angelique Boyer hace desaire a las cámaras de 'Ventaneando' tras pregunta incómoda

Ciudad de México.- Más que volver a interpretar a una mamá en televisión, Angelique Boyer será una mujer fuerte y llena de coraje en la nueva telenovela de Televisa, El amor invencible. Aunque la actriz ya había dado vida a personajes maternos, siempre había estado al tanto de niños pequeños; y ahora, será madre de dos adolescentes en el proyecto de Juan Osorio, que arrancó grabaciones el lunes y cuya presentación del elenco fue este martes.

Es el personaje más mamá que me ha tocado interpretar, me conmoví muchísimo, estoy emocionada por tocar esas fibras con este personaje con muchas agallas, eso me hace admirarla mucho", destacó en rueda de prensa.