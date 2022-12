Claudia Álvarez publica FOTO con sus hijos y sus fans la tunden por 'descuidar' a Kira

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado mes de enero, nacieron los mellizos de Claudia Álvarez y aunque esto significó una gran felicidad para la actriz de Simplemente María, todo parece indicar que su hija mayor, Kira, ha resentido muchísimo el cambio. Este hecho se vio reflejado aún más este jueves, 1 de diciembre, cuando la estrella de televisión publicó la primera foto navideña con sus tres hijos; sin embargo, la pequeña de casi 3 años no lucía muy contenta.

La temporada navideña oficialmente ha comenzado, por lo que varios famosos aprovecharon el inicio de diciembre para compartir las primeras fotografías de sus hijos durante estas fiestas decembrinas, tal fue le caso de la actriz de Las Juanas, quien compartió un encantador retrato tomado por la fotógrafa Pamela Kaim, en la que se aprecia de fondo un árbol navideño, a Claudia posando alegremente junto a sus mellizos y a un costado a Kira, quien resalta por el evidente rostro de infelicidad ante la situación.

Al publicar la fotografía en su cuenta oficial de Instagram, Claudia explicó que su hija sí estaba contenta al momento de tomar la foto; sin embargo, le pudieron más su "celos" porque la histrionista aparece abrazando a sus hijos menores y no a ella: "Mi época favorita del año: familia, reuniones, comida deli, amor, recuento de año, nostalgia, sueños por cumplir (...) Posdata. Kira estaba feliz pero tantito celosa de que no la cargué a ella", aclaró la actriz.

Si bien, algunos miembros de la farándula comentaron lo bonita que salió la foto, resulta ser que no a muchos les agradó el tono de la imagen, ya que comenzaron a juzgar a Claudia por no haber abrazado a Kira también: "La carita de Kira está como triste. Clau a mí me encantan todas tus fotos, pero la carita de Kira que está enojadita, triste. No me gusta esta foto", mencionó una persona. "Tu nena, la mayor, se ve enojada", mencionó alguien más. "Te hubieras tomado otra foto con Kira", pidió otro fan. "La niña se veía fuera de cuadro".

Esta no es la primera vez que Claudia Álvarez menciona que la llegada de Clío y Billy le afectó a Kira, ya que, anteriormente, la famosa publicó una fotografía donde aparece solo ella con los mellizos y aclara que Kira no aparece porque se enceló por sus hermanos. Y es que, muchos sabrán, la llegada de un nuevo bebé a la familia puede resultar molesto para un menor, por ello es necesario conversar con ellos y recordarles todo el amor que se les tiene.

