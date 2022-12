Desfigurada y en manicomio: Tras 14 años desaparecida de Televisa, Adela Noriega vuelve a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras 14 años retirada de la fama luego de que hiciera su última telenovela en Televisa en el 2008, una famosa actriz reaparece en redes del programa Hoy. Se trata de Adela Noriega, quien abandonó los foros de grabación en medio de especulaciones sobre su paradero y su vida personal, ya que nunca se supo con claridad porqué se retiró cuando estaba en la cúspide de su carrera.

La protagonista de telenovelas como Yesenia, Quinceañera, Dulce desafío, María Isabel, El Privilegio de amar, El Manantial y Fuego en la sangre, desapareció en medio de profundo hermetismo y se han especulado muchas cosas de su vida a lo largo de los años. La actriz de 53 años reapareció pero no con un nuevo proyecto sino en el portal Las Estrellas, pues hablaron de los misterios que rodean a la actriz mexicana, como que presuntamente acabó desfigurada por una mala cirugía y que estuvo internada en un manicomio.

Entre los rumores que recordaron en la nota publicada en Las Estrellas, señalaron que el periodista Gustavo Adolfo Infante habría dicho que presuntamente Adela viviría en la CDMX, en l zona de Polanco, y se dedicaría a las bienes raíces. Respecto a su vida amorosa, se ha dicho que tuvo un romance con el cantante Luis Miguel en los años 80, aunque ella siempre dijo que eran buenos amigos. El rumor más delicado fue que supuestamente tuvo una relación con un expresidente de México, con quien hasta se dijo que tuvo un hijo.

Este rumor fue desmentido por la propia Adela antes de retirarse, declarando en entrevista con Cristina Saralegui que todo fue un invento de la prensa: "Eso fue terrible, empezaron a publicar primero que tenía un hijo del licenciado Salinas de Gortari (…) Me inventaron dos hijos y me inventaron una relación con él. Me da risa porque yo al expresidente lo conozco como lo conocemos todos, por televisión y por periódico", dijo tajante, negando cualquier vínculo con el político mexicano.

Hasta se dijo que ese supuesto hijo lo habría hecho pasar como su sobrino, sin embargo, su hermana Reyna Noriega aclaró que el pequeño era su hijo. Finalmente, recordaron cuando se especuló que Adela tuvo cáncer y algunos portales hasta la dieron por muerta, detalle que de inmediato fue aclarado por Reyna, quien afirmó que sí estuvo delicada de salud, pero nunca padeció la enfermedad. Aunque se desconoce si alguna vez vuelva a la pantalla chica, sus fanáticos la esperan con ansias, pues ha sido de las actrices más queridas del medio.

Adela Noriega, su hermana Reyna y su sobrino

