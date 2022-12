Divorciada y desfigurada: Tras amorío con dueño de Televisa y años retirada, actriz aparece en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz de telenovelas, quien se retiró hace 18 años de Televisa luego de un romance en su juventud con el dueño de la televisora, aparece en redes del programa Hoy. Se trata de Kate del Castillo, pues su novio Edgar Bahena hizo tremendas declaraciones sobre qué la enamoró de ella, hablando como nunca antes de su relación. Cabe destacar que la hija de Eric del Castillo llevaba años soltera antes de iniciar este romance, pues ya se ha divorciado en dos ocasiones.

Como se recordará, Kate protagonizó melodramas como Muchachitas, El derecho de nacer, Alguna vez tendremos alas, La mentira, Ramona y Bajo la misma piel en Televisa, sin embargo, decidió irse de México en busca de mejores oportunidades. En Estados Unidos firmó con Telemundo para hacer La Reina del Sur y hasta creó su propia casa productora, ya que afirma que productores no le quieren dar trabajo en su propio país, lo que no ha logrado entender.

La artista de 50 años, quien acaba de volver a tierra azteca para promocionar sus nuevos proyectos, ha sido duramente criticada porque usuarios señalan que habría abusado del bótox, desfigurándose el rostro. Aunque ella no ha hablado al respecto, actualmente está plena viviendo un romance con el director de fotografía Édgar Bahena. Y aunque él es muy reservado ante las cámaras, dio una entrevista a Sale el Sol donde revela qué fue lo que le enamoró de Kate.

Kate Del Castillo y su cambio a través de los años

En las declaraciones retomadas en redes del programa Hoy, dijo: "Sí, imagínate la fortaleza, su entrega, su pasión, los valores que tiene tan plantados y tan firmes y que es una mujer muy sincera y directa, eso yo le agradezco en el alma que sepa de verdad decirte las cosas de frente, tener esa franqueza, honestidad, y buena comunicación hace una buena relación y la hace sana", comentó. Y sobre lo que es andar con alguien tan famosa como ella, señaló:

"Trato de ser como lo más reservado posible, ahí sí estoy desde… por algo escogí estar detrás de cámaras, entonces esta parte pues trato de acompañarla donde puedo, esquivarme un poquito, irme por ahí, por atrás de la alfombra roja para no hacer tanto, pero nada, acompañarla, o sea, de verdad me ha tocado que nos vayamos a Londres, París, Nueva York, Miami, acompañarla, estar ahí con ella". Finalmente, comentó que tiene una gran relación con la familia de la actriz: "Bien, la familia la adoro, me encantan sus papás, su hermana me llevo a toda mad%&, bien, es una buena relación".

Bahena asegura que se lleva bien con la familia Del Castillo

