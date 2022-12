Comparta este artículo

Ciudad de México.- El cantante Dennis Arana, quien participó en la generación número 12 de La Academia, confesó en una intervención en un podcast que fue obligado a salir del clóset, esto luego de que él pensaba abandonar el reality, sin embargo, después consideró que era bueno representar a la comunidad LGBT en dicho programa, ya que no se había visto a alguien que lo dijera abiertamente.

Cuando a mí me sacan del clóset pues casi de una forma obligado y no por mi decisión, claro (que me sentí invadido) yo iba a abandonar ese día el proyecto”, indicó.

Arana dijo que a partir de ese momento, ella pensó en abandonar el programa, sin embargo, después tomó la decisión de continuar, esto debido a que pensaba que "les importaba más el reality show que un ser humano", pues cabe mencionar que fue básicamente obligado a exponerse tal y como era, por lo que se sentía un poco invadido.

Cabe mencionar que después, él decidió continuar, es por ello que logró alcanzar el cuarto lugar, además de tener el reconocimiento del público, cosa contraria de los ganadores, quienes comúnmente se apagan con el paso del tiempo, tal es el caso de diversos exacadémicos que prometían tener una importante carrera.

Exacadémico rompe el silencio al afirmar que fue obligado a salir del clóset en el reality

Y es que luego de su paso por el reality en 2020, pudo ser incluido en el programa 'Survivor', donde no tuvo una notoriedad como el evento de canto.

Por último decidió dar un importante mensajes a todos los internautas, "Recuerdo que yo ese día cuando pasó todo les dije, 'sigo siendo el mismo del que ustedes se encariñaron, sigo siendo el mismo, o sea, y creéme que yo he escuchado testimonios de gente que dice, 'a ver, cuando yo necesite de alguien, una persona, o sea de las que he juzgado, de las que he dicho que es malo, que por su sexualidad no ha estado apoyándome' y nosotros siendo, se podría decir, no sé si la palabra sea correcta, porque también a veces me da miedo meterme en estos temas porque no soy (bueno) en expresarme".

Fuente: Tribuna