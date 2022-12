¡Fue karma! Mamá de Geraldine Bazán manda mensaje tras 'infidelidad' de Irina Baeva a Gabriel Soto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Doña Rosalba Ortiz por fin reaccionó a los rumores de que su exyerno Gabriel Soto habría finalizado su noviazgo y compromiso con Irina Baeva porque descubrió una presunta infidelidad y lanzó un contundente mensaje para ambos. Como se sabe, en repetidas ocasiones la madre de la actriz Geraldine Bazán ha arremetido en contra del galán de Televisa y la actriz rusa luego del difícil divorcio que vivió su hija hace varios años.

En días pasados han surgido muchos rumores de que Soto y la nacida en Moscú, Rusia finalizaron su relación luego de 5 años juntos y haber cancelado su boda en repetidas ocasiones, sin embargo, el programa Venga la Alegría ventiló que el polémico motivo sería porque él descubrió que tenía conversaciones en su celular con su exnovio Emmanuel Palomares y también con otro actor al que conoció en Nueva York.

Además señalaron que Irina sería una mujer violenta pues habría agredido físicamente al histrión de 47 años luego de que la terminara. Tras todos estos rumores hace algunos momentos doña Rosalba rompió el silencio y aseguró que el truene de esta pareja podría ser karma: "Cada quien es labrador de su propio destino y sabe dónde se mete", expresó contundente. Asimismo, dijo que lo mejor para ambos es separarse.

Mamá de Geraldine opina de Gabriel Soto e Irina

Sin temor alguno, la señora y famosa abogada se le fue con todo al protagonista de melodramas como Soltero con hijas, Mi camino es amarte y Te acuerdas de mí recordando su mala fama de ser un 'Don Juan' y expresó: "Ya tuviste hogar, sabes que no te gusta estar con una persona, entonces para qué lastimas a uno y otro y otro, mejor has tu vida alejada, haces telenovela a cada rato, puedes tener novias a cada rato".

Asimismo, Ortiz reaccionó a las recientes declaraciones que hizo Geraldine sobre que su hija menor Alexa Miranda había pedido de regalo a Santa Claus que ella y Soto volvieran a estar juntos, pero descartó que vaya haber reconciliación entre ellos: "No, yo no sé, ni sé si están felices o no, esas son cosas que sus papás deben de resolver y yo creo que ya el tiempo sana, o pasa, y ya han pasado 3 años".

Ya para finalizar, la mamá de Bazán explicó que hace unos días casi estuvo frente a frente con Baeva en un evento público y confesó cuál sería su reacción si algún día se topa a la actual novia de su exyerno: "No la vi ni supe que estaba, pero pues me hubiera tomado una foto con ella, como las que le gusta mandar ella, pero yo creo que sería muy hipócrita de mi parte saludar y decir '¿cómo estás?' ¡Noooo!".

Fuente: Tribuna y Twitter @vengalaalegria