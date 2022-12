Golpe a Andrea Legarreta: Tras besarlo y sacarlo del clóset, 'amante' de Erik Rubín llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras haber protagonizado un controversial momento en el 90's Pop Tour hace unos meses con Erik Rubín, mismo que provocó rumores de que el esposo de Andrea Legarreta sería gay, un famoso actor y cantante aparece en el programa Hoy. Esto en medio de rumores que han circulado desde hace tiempo sobre que el matrimonio entre la presentadora de Televisa y el cantante habría pasado por duras crisis en sus 22 años juntos y hasta han considerado el divorcio.

Se trata del integrante de Kabah, Apio Quijano, quien tuvo un polémico acercamiento y un supuesto beso en el escenario con Rubín durante un concierto de los 90's Pop Tour en los que ambos participan. Aunque aclararon que solo tienen una amistad, surgieron rumores de que Rubín podría salir del clóset y hasta que eran amantes, noticia a la que Andrea ya había reaccionado: "Me causan gracia y luego la reacción de la gente. Una vez unos compañeros me dijeron: 'si fuera gay, ¿lo apoyarías?' y yo: 'pues sí, ya qué ¿no?' pero sí te puedo decir que no lo es", comentó.

Erik Rubín y Apio Quijano tuvieron un romántico momento

Tras el escándalo, ahora los integrantes de Kabah Daniela Magún, Apio y Sergio O'Farrill dieron una entrevista para el programa Hoy pues estuvieron en la alfombra azul del evento que realizó una conocida revista de moda, el cual fue conducido por Marisol González, quien señaló que fue un honor ser parte de la premiación. Al evento acudieron los cantantes, quienes aclararon porqué decidieron no ir al Mundial de Qatar 2022, cancelando la presentación que tendrían al terminar el partido de México vs Arabia Saudita.

Y aunque hubo gran cantidad de críticas y burlas de parte de usuarios e incluso periodistas como la titular de Ventaneando Pati Chapoy porque no creían que en realidad hayan sido invitados, fue precisamente Apio quien aclaró junto a sus compañeros el porqué optaron por no acudir al país del Medio Oriente: "Kabah siempre ha cargado y ha tenido una bandera de apoyar la igualdad, la equidad, apoyado a la mujer y al tipo de amor que uno desea tener", señaló.

Por otro lado, el hermano de Federica Quijano, quien es abiertamente gay desde hace años, manifestó su desacuerdo con las estrictas políticas en ese país, mismas que castigan el amor entre dos personas del mismo sexo: "En este lugar no solo han existido muchas cosas detrás de todo lo que ha pasado en Qatar sino también... pues nosotros no somos tan afines con las ideas que ellos tienen", finalizó.

